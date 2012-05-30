В центральных районах Камчатки выпал первый снег

В ночь с 8 на 9 октября в центральных районах Камчатского края выпал первый снег. В районе сел Пущино и Эссо даже сформировался снежный покров высотой 1–3 см, сообщили корреспонденту РАИ «Камчатка-Информ» в Камчатском гидрометеоцентре.

Сегодня ночью снег выпал местами в Мильковском и Быстринском районах. По словам синоптиков, выпадение первого снега в начале октября – явление нормальное для Камчатки. «Никаких аномалий, все в пределах нормы. Бывает, что в центральных районах полуострова снег выпадает уже в конце сентября», – говорят представители Камчатгидромета.