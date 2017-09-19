Точка в страстях по «Матильде»

Прокату нашумевшей исторической драмы Алексея УЧИТЕЛЯ «Матильда» в Петропавловске быть. «Картина включена в прокатный план, премьера состоится 26 октября, на текущей неделе планируется открыть предварительную продажу билетов», – сообщила директор киноцентра «Пирамида» Наталья ЛОПАТИНА.





Полиция пообещала защиту

Представители киноцентра недавно вернулись с форума «КиноЭКСПО», прошедшего в Санкт-Петербурге, где показ фильма состоялся и ситуация вокруг премьеры активно обсуждалась. Все кинопрокатчики, включая две российские сети, недавно отказавшиеся от демонстрации картины, высказали готовность работать с фильмом.

Напомним, «кашу вокруг «Матильды» заварила депутат Госдумы Наталья Поклонская, усмотревшая в ленте (которую так и не видела) оскорбления чувств верующих. Нараставшие, как пожар, страсти пытался остудить Президент РФ Владимир Путин: он призвал к диалогу в рамках приличий и закона. Министр культуры РФ Мединский и ряд депутатов Госдумы назвали ситуацию абсурдной. Однако сомнения кинопрокатчиков были связаны с угрозами от радикально настроенных религиозных организаций, которые обещали «жечь кинотеатры». Аналогичные письма получили и в «Пирамиде». На Камчатке епархия призывала не показывать картину, министерство культуры края разослало кинотеатрам послания «сдерживающего» характера. А полиция никак не реагировала на заявления кинотеатров о поступивших угрозах.

На «КиноЭКСПО» было оглашено письмо главы МВД Колокольцева, который заверил, что органы МВД обеспечат безопасность в кинотеатрах при демонстрации фильма, и проинформировал, что в результате проведенных мероприятий «задержаны лица, причастные к совершению преступлений, связанных с предстоящей премьерой, в настоящее время ведется расследование». «Как поведет себя камчатское УМВД – мы пока не знаем, потому что на два наших письма об угрозах никакого ответа мы не получали, – отметила директор «Пирамиды» Наталья Лопатина. – Сейчас мы готовим еще одно обращение к нашей полиции на основании письма Колокольцева».

Киноцентр «Планета» в Петропавловске также не намерен отказываться от проката картины, а вот киноцентр «Лимонад» не изменил решения не показывать фильм.





За свободу выбора

13 октября в Петропавловске-Камчатском прошел митинг в защиту создателей, прокатчиков и зрителей фильма «Матильда», в защиту свободы творчества. И хотя к этому времени уже появилась информация, что широкому прокату – быть, темы для обсуждения остались.

На митинг в сквере перед ДК КамчатГТУ собрались лишь пара-тройка десятков жителей Камчатки. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами «За права думающих!», «За Матильду!», «Свобода творчества – конституционное право каждого» и т. д. В конце организаторы вручили авторам наиболее удачных плакатов билеты на фильм «Матильда».

На митинг не пришли приглашенные представители краевого министерства культуры и агентства по внутренней политике, хотя их мнения всем хотелось услышать.

Мероприятие прошло в штатном режиме, общественный порядок не нарушался.





Обидеть художника

Символом митинга стал шарж камчатского карикатуриста Дениса Лопатина с призывом «Найдите дуре мужика». Он же стал поводом к скандальному развитию событий.

Как сообщила ИА «Кам 24» пресс-секретарь управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова, в ведомство поступило сразу два заявления на художника Дениса Лопатина. «Заявления зарегистрированы в книге учета сообщений о преступлениях. Процессуальное решение по ним будет принято после проведения проверки, которую проводят сотрудники управления МВД по Петропавловску-Камчатскому», – сказала Алла Иванова в беседе с журналистом информагентства.

В социальных сетях активно распространяется текст заявления на художника. Оно, судя по указанным адресатам, было направлено не только в полицию, но и в прокуратуру, а также в Следственный комитет РФ. Судя по тексту заявления, его автор намерен привлечь к ответственности не только Дениса Лопатина, но и арт-центр «Гараж», в котором проходит выставка картин художника. Автора документа (его имя и фамилия не указаны) возмутил рисунок с карикатурным изображением людей, похожих на известного депутата Госдумы и российского царя.

По словам автора заявления, действия Лопатина, а также администрации арт-центра «Гараж» оскорбляют его религиозное чувство гражданина РФ православного вероисповедания. Заявитель просит привлечь художника к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Информагентство обратилось за комментарием к Денису Лопатину. Художник, как выяснилось, не считает себя виновным. «Насколько я знаю, по закону оскорбить чувства верующих можно в храме, в тех местах, где верующие проводят обряды. Я на эти территории не входил. Напротив, люди, которые увидели в моих действиях оскорбление чувств, как я понимаю, сами пришли на мою выставку, – сказал Лопатин. – Я никого не собирался оскорблять. Рисунок является плакатом к митингу в защиту фильма «Матильда». На нем высмеиваются люди, которые свою нерастраченную сексуальную энергию пытаются выдать за духовность. Рисунок является изображением не конкретных лиц, а медиаобразов политиков, которые нам все хотят запретить. К православию эти люди, на мой взгляд, отношения не имеют. На выставке плакат не выставлялся, в экспозицию он не входил. Он находился в отдельной комнате… Что касается митинга, на котором выставлялся плакат, то организаторы акции претензий к содержанию плаката не имели».

Денис Лопатин добавил, что расценивает заявление, в котором его обвиняют в оскорблении чувств верующих, как заведомо ложный донос. «В связи с этим я намерен подать встречное заявление на людей, которые на меня донесли», – сказал художник.





Мария ШУПЕНИК