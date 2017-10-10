Анна САВЕЛЬЕВА – о юбилее театра и премьерах

Осень на Камчатке – время волшебного возвращения театра в нашу жизнь. После летних каникул вновь зажигаются огни рампы в камчатском драматическом. Мы изучаем репертуарные афиши, предвкушаем интриги предстоящих премьер, бежим в кассу, чтобы не опоздать, за заветным билетом… Камчатский театр драмы и комедии, его актеры и спектакли – одна из лучших страниц нашего общего бытия, для каждого – своя, но неизменно любимая.

Сразу три вечера в конце минувшей недели – 13, 14 и 15 октября, переполненный театр принимал своих самых верных зрителей, предложив их вниманию премьерный спектакль «Брат Чичиков». Актеры подарили землякам еще и маленький зажигательный капустник. Открытие сезона прошло при полном аншлаге еще и потому, что нынешний театральный сезон для нашего театра – юбилейный, 85-й. И зрители надеются и верят, что вправе ждать от артистов и режиссеров чего-то необычного, особенно замечательного. Сбудется? Анна САВЕЛЬЕВА, художественный руководитель театра, Народная артистка Российской Федерации, не сомневается, что этот сезон действительно станет знаковым для театра и его поклонников. Вся труппа трудится для этого в особо напряженном режиме. Впрочем, все по порядку.

– Анна Дмитриевна, речь идет о предстоящем юбилейном дне рождения, 85-летии нашего камчатского театра. В марте далекого 1933-го была образована первая труппа театра.

– Да, артисты, которым суждено было стать первыми, прибыли в Петропавловск в начале марта 1933 года. А первый премьерный спектакль был показан уже 21 апреля, поэтому именно эту дату принято считать днем рождения театра. 21 апреля 2018 года Камчатскому театру драмы и комедии исполнится 85 лет.

– Солидная дата, славная история у нашего театра. Могу предположить, что особенным будет и юбилейный театральный сезон.

– По сути, этот сезон уже начался не совсем привычным образом. В сентябре театр в десятый раз стал участником авторитетного международного театрального фестиваля имени А. Вампилова в Иркутске, куда приехали 19 театральных коллективов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Мы впервые за многие последние годы выехали на фестиваль такой большой командой – 23 человека. Большая часть труппы – с двумя спектаклями!

«Саня, Ваня, с ними Римас» – этот спектакль был поставлен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне по пьесе сибирского драматурга В. Гуркина. Автора уже нет в живых, но произведения его продолжают жизнь на российских сценах. Спектакль этот замечательный, его очень любят камчатские зрители. Он прошел на сцене Иркутского академического театра им. Охлопкова с большим успехом.

Второй спектакль – «Собаки» – поставила замечательная актриса нашего театра Елена Зорина, выступив в качестве сценариста и режиссера. Спектакль очень тепло приняли камчатцы, особенно молодежь, которую мы стараемся привлечь в театр.

Спектакль необычен и тем, что в нем заняты не только профессиональные артисты, но и участники молодежного театра «Бродячая собака». Елена Зорина создала эту экспериментальную творческую площадку, собрав взрослых состоявшихся людей абсолютно разных профессий. И это, согласитесь, удивительное явление.

– И профессиональный театр поддержал это начинание?

– Конечно! Я всегда говорю: мы – за любой эксперимент! Главное, чтобы это было во благо и театру, и зрителям. Спектакль «Собаки» вошел в репертуар театра и был показан в рамках фестиваля на сцене ТЮЗа.

В итоге были высоко отмечены оба наших спектакля – стали лауреатами фестиваля им. А. Вампилова. Первое участие Елены Зориной в фестивале в качестве режиссера оказалось успешным.

Фестивальные залы на наших спектаклях были переполнены, а отзывы – «камчатские актеры просто «порвали» иркутского зрителя». Это неудивительно: наши актеры – штучный материал, каждый из них – достояние российского театрального искусства. Все разные и все талантливые. На фестивале актеры получили заряд бодрости, посмотрели постановки других театральных коллективов. И поняли, что мы ни в чем не уступаем российским и зарубежным коллегам.

Спасибо устроителям Вампиловского фестиваля, которые обеспечили нам такую замечательную возможность, практически полностью профинансировав поездку труппы. На театр легла лишь малая толика затрат.

Артисты вернулись из Иркутска 25 сентября и сразу окунулись в работу.

– В самом названии премьерного спектакля – «Брат Чичиков» – уже интрига. Конечно, многие читали и знают, о чем повествует поэма Гоголя«Мертвые души». А вот каково ее воплощение на камчатской сцене?

– «Брат Чичиков»– пьеса Нины Садур, и это не «Мертвые души». Это некий синтез взгляда на произведения Гоголя. Некая фантасмагория. В нем есть персонажи известные, из «Мертвых душ», а есть другие. Но они – гоголевские, они оттуда… Говорить об этом можно очень долго. Но думаю, этот необычный спектакль надо посмотреть. В нем много и юмора, и философии, и трагических нот. Молодой талантливый режиссер Егор Чернышов не в первый раз работает в камчатском театре, он уже поставил два замечательных спектакля – «Саня, Ваня, с ними Римас» и «Капитанская дочка». У него собственный, во многом новаторский взгляд на драматургию. Поэтому мы приглашаем земляков посмотреть спектакль «Брат Чичиков» и вынести свои суждения.

– Что еще ждет зрителей в новом сезоне?

– У нас в репертуаре 27 спектаклей – и комедии, и драматические истории, и трагедии. Театр живет в очень активной работе, простоев у нас нет. И камчатского зрителя ожидают еще три премьеры. Да, в этом году! Уже 16–17 ноября зрителей ждет премьера спектакля «Дура», который будет идти на малой сцене театра. Это комедия по пьесе М. Ашара. Ставит ее Виталий Дьяченко, молодой креативный режиссер, известный по спектаклю «Дама с собачкой», который необычайно высоко оценили и полюбили наши зрители. Скажу только, что «Дура» – это не менее интересно.

Одновременно Виталий Дьяченко работает над постановкой пьесы Олега Михайлова «Клятвенные девы». Это, я бы сказала, высокая современная трагедия. На сцену выйдут только актрисы театра. Его мы увидим уже в декабре.

И, конечно, мы не могли оставить без нового спектакля самых маленьких зрителей. Их ждет замечательный подарок к Новому году – сказка «Аленький цветочек», очень яркая, музыкальная. Ее поставят Елена Зорина, наш балетмейстер Марина Терентьева и хормейстер театра Елена Высторопец.

– А новогодний подарок для взрослых запланирован?

– Уже идет работа над вечерним новогодним шоу. У постановки будут другие авторы, другой сценарий, очень необычный формат. Думаю, зрители совершенно не пожалеют о новогодних вечерах, проведенных в театре.

Вот так, «ударным» трудом, мы проводим 2017 год. В новом начнем подготовку ко Дню театра и, конечно, к юбилею театра. В планах – еще несколько премьер! Но страницу следующего года открывать пока рано.

– Вплоть до апреля в театре вновь будет проходить зрительское голосование – за лучшего актера года. Довольно рискованный шаг: зрительские симпатии нередко неисповедимы…

– В нашем театре было традицией такое внутреннее голосование, когда сами актеры оценивали работу коллег. Но ведь и у зрителя есть свои любимые артисты! Мы оцениваем друг друга с сугубо профессиональной точки зрения, а зрительские подходы, действительно, могут быть иными. Поэтому мы и предоставили зрителям возможность выражать свое мнение. Зрительское голосование устроено честно – только на входных билетах. Не обязательно отдавать свой голос за артиста, который занят именно в этом спектакле, но факт остается фактом: ты купил билет и посмотрел спектакль… По сути, это приз зрительских симпатий. И на праздновании дня рождения театра мы обязательно озвучим имя его обладателя в юбилейном сезоне. Кстати, сейчас в фойе театра мы предлагаем зрителям фотопортреты артистов. Можно написать пожелания любимому артисту: оно обязательно дойдет до адресата, не возбраняется и просто взять фотопортрет на память.

– Анна Дмитриевна, зрители ведь тоже причастны театру, тоже – виновники торжества. Вы ощущаете камчатского зрителя, вы ему благодарны?

– Очень люблю камчатских зрителей. За верность театру. За их интеллигентность. Ведь не все и не всегда одинаково блестяще получается у наших или приехавших на гастроли актеров. Но наши зрители все равно аплодируют. Даже если что-то не понравилось, они этого не покажут, все равно поблагодарят. А уже если спектакль понравится, они не поскупятся на бурные овации. И это дорогого стоит… Мы не знаем лучших зрителей, чем наши камчатские! Ведь и творим-то мы не для себя, и очень счастливы, когда видим, что зрители провели вместе с нами прекрасный вечер. Когда им все понравилось, начиная со входа в театр, с вешалки, и до финала сыгранного спектакля.

– Спасибо за беседу. Театру – новых творческих удач! И полных залов!







Беседовала Елена БРЕХЛИЧУК

Фото Анастасии ЕРОХИНОЙ





Спасибо штормам

Камчатский театр драмы и комедии – один из старейших на Дальнем Востоке. Театр был организован в 1933 году во многом «благодаря» природным катаклизмам: артисты, которые плыли на Сахалин, из-за шторма не смогли причалить и вернулись во Владивосток. Там они встретились с камчатскими чиновниками от культуры, которые переманили их на полуостров. В марте 1933-го с артистами были подписаны договоры, 21 апреля сыгран первый спектакль – «Междубурье» В. Курдина… Первое название театра – КОРТ, то есть Камчатский областной рабочий театр. В мае 1934 года он был переименован в театр им. Отто Юльевича Шмидта (на Камчатке в это время чествовали героев-челюскинцев). Потом неоднократно менял свое название, вплоть до нынешнего, полученного в 1992 году.





Егор ЧЕРНЫШОВ – о спектакле «Брат Чичиков»:

«… Весь спектакль – один большой сюрприз, ведь это уже авторская интерпретация Нины Садур и наша интерпретация ее текста. Это, несомненно, серьезная вещь, потому что в основе все-таки «Мертвые души». Вокальные и танцевальные вставки есть, но они не отменяют серьезности происходящего. Музыку для спектакля специально написал Сергей Ушаков, мы работаем с ним вместе уже над третьей постановкой в камчатском театре. А над пластикой работала балетмейстер театра Марина Терентьева…



То, что премьера спектакля прошла в пятницу 13-го, – конечно, совпадение. Как и то, что юбилейный сезон открывается поэмой, которая отмечает юбилей (175 лет с даты написания). Но мистический элемент, конечно, будет сопутствовать всей постановке. Дело в том, что это уже заложено в пьесе Нины Садур. У нее сложная история, мистика сочетается с поэзией, все это обильно приправлено сатирой и фарсом, которые вы увидите. Вас ожидает многослойное действие. Оно непростое для артистов, непростым будет и для зрителей. Но точно – интересным».