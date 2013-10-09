«Мы ходим по лужам»: Владимир ИЛЮХИН отправился на Горизонт по жалобе горожанки

Губернатор края потребовал от администрации Петропавловска-Камчатского навести порядок на придомовых площадках жилых микрорайонов города. Поручения даны в рамках выездного совещания, которое глава региона провел в микрорайоне Горизонт.

Поводом для поездки «в народ» стало обращение Светланы Шафеевой, проживающей в доме 10 на ул. Кирдищева. Женщина сообщила о проблемах, с которыми постоянно сталкиваются жильцы дома. Площадки на входах в подъезды находятся ниже уровня дороги, из-за этого их постоянно подтапливает. В дождливую погоду люди вынуждены ходить по лужам. За помощью в решении проблемы жильцы дома уже обращались в различные инстанции, но ситуация не меняется. Кроме того, был озвучен ряд других проблем, связанных с содержанием территории, благоустройством дорог и пешеходных зон микрорайона.

«Большинство из этих вопросов касаются работы управляющей компании. Чтобы подобные проблемы решались оперативно, жильцам необходимо избрать совет дома, который будет представлять их общие интересы. Администрация города должна взять ситуацию на контроль и обеспечить жильцам необходимую поддержку в решении их проблем. Но подобные обращения, к сожалению, не единичны, поэтому городским властям следует уделить этому вопросу особое внимание. Обеспечить порядок и комфорт в жилых районах – одна из основных задач органов власти. Добиться результатов в этой части можно только в конструктивном взаимодействии с управляющими компаниями и активами домов», – отметил Владимир Илюхин.

По итогам выездного совещания администрации Петропавловска-Камчатского даны поручения по решению проблем, обозначенных заявительницей. Кроме того, депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского окажут жильцам дома консультативную и организационную помощь в проведении общего собрания и избрании совета дома. С определением своего актива жильцы смогут подать заявку на включение их придомовой территории в программу «Формирование комфортной городской среды». В текущем году в рамках данного проекта в Петропавловске-Камчатском проводится благоустройство 35 придомовых территорий, а также сквера ул. Кирдищева и парка на ул. Индустриальной.

По всем вопросам, связанным с личным приемом губернатора Камчатского края, можно обращаться в отдел по организации работы с обращениями граждан по телефону 8 (415-2) 41-22-15. Кроме того, направить электронное обращение главе региона можно через сайт kamgov.ru/question/view.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края