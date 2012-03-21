«Авто-Мото-Донор»: камчатцы сдали более 16 литров крови

Камчатская краевая станция переливания крови провела традиционную акцию «Авто-Мото-Донор». Благодаря неравнодушным жителям края учреждение заготовило 16,5 литра донорской крови и ее компонентов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В акции приняли участие 34 донора, в том числе 2 почетных донора России. Шесть человек сдали кровь впервые. Каждому участнику выдали сувенирную продукцию с логотипом службы крови и шоколад. 18-летнему донору вручено свидетельство «Мне – 18! Я – донор!», сказали в министерстве.

Камчатская краевая станция переливания крови рассчитана на заготовку донорской крови до 4 000 литров в год. Врачи станции активно занимаются пропагандой безвозмездного донорства крови. В рамках просветительской работы на базе учреждения проводятся донорские сессии и множество других мероприятий и акций, пропагандирующих безвозмездное донорство.

На сегодняшний день общее количество доноров в Камчатском крае составляет 1 578 человек, на долю безвозмездных доноров приходится 100 процентов, первичные доноры – 33,6 процента.

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