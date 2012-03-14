Смотр коммунальной техники

Смотр коммунальной техники

На главной площади Петропавловска-Камчатского прошел смотр коммунальной техники. Мероприятие прошло в преддверии Дня города и Дня работников дорожного хозяйства.

Акция инициирована Минстроем России и проходит во всех регионах страны, чтобы проверить готовность коммунальных служб, в том числе снегоуборочной техники, к работе в зимний период, рассказали в министерстве ЖКХ и энергетики края.

Технику на площадь вывело дорожное МУП «Спецдорремстрой». Сегодня на балансе «Спецдорремстроя» – более 60 единиц техники, в этом году парк спецтехники пополнился 14 новыми машинами, среди них – 5 самосвалов, 2 комбинированные дорожные машины, 3 трактора «Беларусь».

Этой зимой на расчистку дорог также выйдут два новых лаповых погрузчика. Производительность одной машины – до 300 кубометров в час. Техника занимает одну полосу дороги и не мешает другим участникам движения, уборка снега с помощью этих машин возможна и в дневное, и в ночное время. Дорожники ласково называют эти снегоуборщики «тещины руки».

Готовность коммунальщиков проверил глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко. Он поздравил дорожников региона с профессиональным праздником.

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