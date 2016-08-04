Пропал старик – и пропал?

На Камчатке продолжаются активные поиски 70-летнего Анатолия КАРПОВА, пропавшего 3 октября. Ежедневные поиски с раннего утра до позднего вечера ведутся силами «Добровольного поискового отряда» из Петропавловска, профессиональных спасателей из МЧС и полиции. Вместе с ними отца ищет дочь Анатолия КАРПОВА Анна.

В этой истории полно загадок и странностей. Возможно, их сегодня не пришлось бы разгадывать, не пришлось бы добровольцам и дочери пропавшего каждый день падать от усталости после тщетных хождений по лесам, а пенсионер приходил бы в себя после перенесенного стресса в теплой квартире. Но из подробного разговора с Анной выяснилось, что немало времени было упущено из-за неграмотных (как минимум) действий полиции.

«Пошла третья неделя, как мы ищем информацию о последних координатах пеленга телефона отца. Только когда я окончательно «достала» полицию, они повезли на подпись в суд постановление, чтобы правоохранительным органам дали разрешение на получение данной информации». С этого начался наш разговор с Анной. Однако обо всем по порядку.

3 октября Анатолий Карпов, проживающий в Вилючинске со своей гражданской супругой Людмилой Ивановной, отвез ее на работу в спортивный комплекс. Далее направился в Петропавловск в разрешительный отдел УМВД забирать оставшиеся документы на ружье перед началом охотничьего сезона. А после позвонил дочери и сообщил, что едет с собаками в сторону Радыгина на «разведку». Супруг Анны в это время видел его в районе ул. Высотной, он направлялся на своем «Дайхатсу-Териос» именно в те края.

Гражданская супруга Карпова работала «на сутках» и не знала, что мужчина не вернулся домой. Он позвонил ей только 4 октября в 6.20 утра. Голос был похож на пьяный. Он сказал, что с собаками пошел на «горнолыжку», у него сел аккумулятор. Напуганная жена посоветовала ему срочно позвонить другу, оставить собак в машине и идти до гаража.

«В Вилючинске «горнолыжка» находится прямо за домом на ул. Победы, 12, где проживают отец с Людмилой Ивановной. До гаража пешком не более 15 минут», – уточняет Анна.

После этого с Карповым надолго прервалась связь. За это время Людмила Ивановна приехала домой, не обнаружив следов его пребывания, а телефон был недоступен. Только чуть позже 17.00 он позвонил сам со словами: «Я очень замерз, стер песком ноги в кровь». На ее вопрос, где он находится, последовал ответ: «Нахожусь возле карьера (в Вилючинске)». Жена сказала ему никуда не уходить и согреваться, прыгая и приседая, и что за ним уже едут.

В это время Карпова уже искали сын Людмилы Ивановны и друг, но возле карьера и нигде поблизости не было следов машины, лая собак, а телефон оставался недоступным.

Затем Людмила Ивановна обратилась в полицию. «Представитель полиции ее опрашивал на протяжении порядка трех часов, – рассказывает Анна. – Спрашивали о чем угодно: сколько зубов у него отсутствует, не может ли он с друзьями где-то пить…»

В это время Анна получила СМС из полиции с просьбой перезвонить. «Первый вопрос, который мне задали, – пьющий ли отец. Я ответила, что за 37 лет своей жизни, сколько я его знаю, не видела его пьяным, тем более уходящим в запой… В Петропавловске отец зарегистрирован в квартире на ул. Драбкина, полиция попросила проверить, не находится ли он там, я съездила на место, но отца и признаков его пребывания там не было. В гараже его также не было».

Уложив вечером 4 октября детей спать, Анна с мужем и его другом поехали в Вилючинск. Всю ночь, до 8 утра 5 октября, обследовали озера, карьеры, лес. Ни отца, ни следов его машины нигде не было.

«Мы вернулись в город, переоделись и снова отправились в Вилючинск, поскольку активных действий полиция не предпринимала. Полиция и МЧС на тот момент один раз проехались до карьера и обратно. Мы распространили информацию о пропаже отца, его фотографию, фото машины по соцсетям, обратились в «Добровольный поисковый отряд».

Далее Анна предприняла то, что полиция была обязана сделать в первую очередь. «Мы попросили ребят с вилючинского КПП дать посмотреть нам съемки видеокамеры, поскольку пришли к выводу, что отца в Вилючинске нет. И это подтвердилось: видеокамеры зафиксировали выезд отца из Вилючинска 3 октября, а обратно он не въезжал. Ребята также помогли определить, где был зафиксирован его последний звонок. Выяснилось, что 4 октября его «била» вышка в Чапаевке, то есть по пути в Радигино».

Анна с супругом и товарищем рванули туда и начали обследовать радыгинские окрестности. В этот момент им скинули сообщение, что два мотоциклиста, катаясь в лесополосе, в пяти километрах от базы «Лесная» нашли машину, выслали координаты.

«Мы приехали на место, там уже стоял грузовик с сотрудниками МЧС и полицейские УАЗы, – рассказывает Анна. – Рядом с отцовской машиной ходили больше десятка представителей МЧС, очень активно затаптывая место происшествия, возможные следы борьбы. Кто-то в сторонке кушал, кидая еду… Полицейский удостоверился, что это машина моего отца, мы прошли в служебный автомобиль, где я под его диктовку написала заявление на имя начальника УМВД ЗАТО Вилючинск о том, что принимаю автомобиль, принадлежащий моему отцу, поставила подпись и дату».

Открыв автомобиль, Анна увидела отцовских собак, привязанных поводками за подголовники заднего сиденья, чтобы в пути они не прыгали. Двери машины были закрыты, а одно окно – открыто, чтобы собаки не задохнулись. В машине лежало ружье, пустой чехол от второго ружья, огромная сумка с патронами, травматический пистолет, а также ножи, удочки, различные инструменты. Внутри машины все было как после ядерного взрыва. Справа от машины лежали утопшие в грязи ботинки. Наличие оружия, вещдоков полицейских не смутило, они развернулись и уехали. На ботинки они тоже не обратили никакого внимания, они так и остались лежать в грязи.

Машина, полностью посаженная в яму, с двумя собаками и внушительным оружейным арсеналом осталась в лесу. Представители МЧС помогли выдернуть автомобиль тросом из грязи и тоже уехали. Анна попыталась пустить отцовских собак по следу, но они не слушались.

Все вооружение и одну собаку Анна с мужем забрали домой. Позвонили Людмиле Ивановне, которой по документам принадлежит машина, с помощью родственников они позже отбуксировали ее в Вилючинск. Так закончилось 5 октября.





Пропало ли оружие?

Со следующего утра начались активные поиски Анатолия Карпова. В основном силами «Добровольного поискового отряда» и дочери.

Между тем Анна позвонила в дежурную часть полиции, попросила контакты сотрудников уголовного розыска Петропавловска, которым намеревалась сообщить о ситуации с оружием. «Девушка на том конце провода ответила, что сегодня выходной и никого нет. Попросила ждать, когда мне сами перезвонят. На следующий день я напомнила о себе, но «перезванивают» мне по сей день», – говорит Анна.

Чуть позже Анне позвонил сотрудник уголовного розыска и расспросил о ее предположениях относительно исчезновения отца. «Я сказала ему о ситуации с оружием, обратила его внимание на то, что один оружейный чехол в машине оказался пуст, что нужно усиленно искать и отца, и ствол, который могли украсть и который может стать орудием преступления. Сказала ему, что необходимо узнать в разрешительной системе, какое оружие числится на отце и сверить с тем, что мы имеем на руках, чтобы знать, что искать. Он ответил: когда вашу машину отбуксировали в Вилючинск, наш наряд выехал, все переписал, все оружие и боеприпасы находятся в Вилючинске. Я уточнила, уверен ли он в этом. Он ответил утвердительно. Я не стала ему говорить, что машина в Вилючинск заехала пустая, лишь с некоторыми личными вещами папы и одной собакой. Запись этого разговора с оперуполномоченным у меня имеется».

В перерывах между поисками Анна продолжает просить в полиции координаты последней точки, где принимался сигнал отцовского телефона. «5 октября в 14.25 отец был еще жив, потому что он звонил и произнес, что находится у некоего домика, который мы когда-то фотографировали, а впереди видит какую-то дорогу и огни. Затем связь прервалась. После этого телефон был на связи в пассивном режиме. Видимо, отец его ненадолго включил, телефон зарегистрировался в сети «Теле2», и это мы выяснили самостоятельно. Но надеялись, что у полиции могут быть дополнительные данные».

Какая польза сейчас будет от этих выяснений – утверждать трудно. Ведь только 13 октября Анне позвонил следователь из Вилючинска и попросил номера телефонов отца, чтобы сделать запрос на пеленг. 4 октября в течение трехчасового опроса гражданской супруги Карпова у полиции этот элементарный вопрос не возник.

Обследуя огромные пространства – леса, дачи, туристические домики под вулканами, удалось встретить мужчину, который сообщил, что утром 4 октября он увидел увязший в грязи «Териос» с открытым окном и двумя собаками и позвонил в полицию...

После Анна и волонтеры встретили пенсионерку, которая занимается в тех краях спортивной ходьбой. «4 октября она тоже увидела машину отца, ей стало жалко собак, захотела их выпустить, но те стали не нее рычать. Женщина решила, что если на обратном пути к машине не вернется хозяин, она позвонит в полицию. Что и сделала 4 октября около 12.00, когда отец точно был жив, но полиция не приехала и нам ничего не сообщила. Мы потеряли массу времени, а могли бы найти отца. Запись разговора с этой женщиной у меня имеется. Почему полиция не отреагировала, я не понимаю».

Уголовное дело по факту пропажи Анатолия Карпова не заведено в связи с отсутствием состава преступления. Пропал старик, и пропал. Есть разыскное дело, которое заведено в Вилючинске, его должны были переадресовать в Петропавловск, но это долгая процедура. Да и кто должен заниматься этим делом – определиться полиция не может, так как по документам пропал человек в Вилючинске, а машину его нашли в Петропавловске. Неразрешимая задача!

Что могло произойти с Анатолием Карповым? Родственники, как могут, держатся и пытаются выдвинуть версии. В попытках выбраться на машине из грязи пенсионер таскал и подкладывал под колеса бревна, мог перенапрячься и получить инсульт. В пользу этой версии свидетельствует то, что Карпов потерял ориентацию в пространстве, думал, что он Вилючинске, а речь была сильно нарушена. Кроме того, на заднем сиденьи у него лежал полностью заряженный автомобильный аккумулятор и необходимые инструменты, но попыток поменять аккумулятор не было.

Мог ли он стать жертвой преступления? Вполне. 3 октября Анатолий Карпов получил свою военную пенсию, около 60 тысяч рублей. При нем была также кредитная карта номиналом 175 тысяч рублей. Обналичивал ли он их – неизвестно. В Сбербанке Анне разрешили только заблокировать карту, но сведений о движении денежных средств не дали.

Информации по сигналам с телефона отца, помимо той, которую удалось получить полулегально, операторы не дают, говоря, что все это должна делать полиция. На данный момент в этом направлении полиция не сделала ничего.

Но есть исключение: Анна благодарна сотруднику уголовного розыска Михаилу, который ежедневно ищет отца вместе с добровольцами из поискового отряда.

Искать виновных в этой истории сейчас, возможно, не время. Пока есть шанс обнаружить человека живым, его необходимо максимально использовать.





Мария ШУПЕНИК





«Добровольный поисковый отряд» действует в Петропавловске более пяти лет. Волонтеры объединились в период поиска жертв маньяка Тушинского, а как общественная организация, безвозмездно осуществляющая поиск пропавших людей, «ДПО» зарегистрирован более 4 лет назад.



Телефон руководителя отряда Рауля Мамедова 8-909-892-30-93 (звонки/Telegram/Whatsapp). Телефон Анны 8-984-163-89-77.



Анатолий Борисович Карпов 1947 г. р., рост 182 см, крепкого телосложения, коротко стрижен. Был одет в камуфляжный костюм, синие с белым кроссовки, на голове серая вязаная шапка.

