Новое оборудование для районной больницы

Соболевская районная больница получила новое оборудование для стационара и скорой помощи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края.

В больницу поставлены противоэпидемиологический комплект «Садолит-1», акушерский, педиатрический и реанимационный наборы для оказания скорой медицинской помощи, кислородный ингалятор, облучатели для стационара и машин скорой, а также пять инфузионных шприцевых насосов (инфузоматов).

«Инфузомат – это прибор, представляющий собой помпу для дозированного введения препаратов при проведении интенсивной терапии и анестезии. Работа аппарата контролируется электроникой, он является незаменимым помощником практикующего врача, – рассказал заместитель главного врача Соболевской больницы Артем Андреев. – До настоящего времени таким оборудованием больница не располагала».

В общей сложности на приобретение нового современного оборудования было затрачено более 600 тысяч рублей.

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