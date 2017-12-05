«Аккорды света» Виталия ШОХИНА

«Аккорды света» Виталия ШОХИНА

80 лет жизни, 55 лет творческой деятельности – этим красивым цифрам посвящена персональная юбилейная выставка Виталия ШОХИНА, заслуженного художника России, почетного жителя Камчатского края.

Сегодня на втором этаже выставочного зала Камчатского краевого художественного музея – царство туманной акварели. Кому-то солнце и буйство летних красок подавай, а у Виталия Шохина – не найти, как ни старайся, ни одного полотна с синим безмятежным небом. Рукотворная мгла завораживает и затягивает по ту сторону каждой картины. Это временное состояние души или так было всегда?

В ответ на этот вопрос Виталий Александрович вспомнил давние времена частого посещения Крыма и сотрудничества с творческими союзами южан. Крым, тогда еще «не наш», для нетребовательного к себе художника – как соблазнительная карамелька, вдохновляет авторов слащавых солнечных и лунных акварелей, которые легко и с удовольствием покупают туристы. А Шохин, к всеобщему удивлению коллег, нещадно рвал стереотипы, давил и насыщал безмятежный Крым туманами, которые где-то умудрялся увидеть, поймать и запечатлеть.

Любимая техника художника – акварель. На протяжении последних 45 лет он пишет только этими красками, которые наиболее удачно передают его любимые туманы. Но немного гуаши и масла из прошлых лет тоже можно увидеть на выставке.

В экспозиции – более 100 работ художника. В основном из частных коллекций и из Камчатского объединенного музея. В частных коллекциях на всех континентах, кроме Антарктиды, хранится великое множество работ Виталия Александровича. Иностранные приобретали картины, в основном будучи гостями Камчатки. А зарубежные выставки для камчатского отделения Союза художников России и для Виталия Шохина в частности – большая редкость. В последний раз в 1993 году прошли выставки в Австрии и Чехии. С тех времен – акварель «Вечерняя Прага». Она – единственное исключение из странного правила художника – писать только о Камчатке и каждом ее уголке. Разве что еще Курилы с их суровостью и туманами вдохновляют художника на новые работы.

«Я не стремлюсь расширять географию, гораздо драгоценнее высказать свою любовь к своей родине – Камчатке. Мне не интересно, что скажут обо мне в Японии или Австралии. Для меня важно общаться со зрителем моим, моими земляками… Рисую только то, что вдохновляет, трогает душу, а душа заставляет работать мозг, чтобы найти форму для выражения своего отношения к моей земле. Настоящий художник находится один на один с природой и со своим творением. Когда он выставляет картины, ему не нужно ничего слышать. Либо его работы привлекут души людей, либо отвергнут их».

Жизненный и творческий путь художника неразрывно связан с Камчаткой. Виталий Шохин родился в селе Карага. Оссора, Карага, Тымлат, Ивашка, Ука – здесь он провел первые 13 лет своей жизни и впоследствии неоднократно туда возвращался. Вырос в простой семье, где папа рыбачил, а мама занималась домашним хозяйством и не знала грамоты. Маленький Виталий рисовал с тех пор, как научился держать в руке карандаш, все, что видел перед собой, – кружку, поленницу дров, птицу. Его знаменитые пейзажи появились позже.

Окончив школу, Виталий Шохин поступил в художественное училище в Биробиджане. «Когда-то это было очень хорошее училище. Однажды я побывал на вечере встречи выпускников и видел, что воспитанники училища рисовали после нас. Это было ужасно. Потом училище закрылось».

Лет 30 художник никуда не выезжает с Камчатки. Но не потому, что нет желания, а потому что нет возможности. Работы свои он продает крайне редко. В основном дарит. Но его работы регулярно видят свет на российских и региональных выставках, которые организует союз художников. Осенью 2018 года выставка дальневосточных художников пройдет в Петропавловске. Виталий Шохин непременно будет в ней участвовать, причем только с новыми работами.

За 2017 год художник создал немало полотен, но в марте случилась большая беда: пожар в Доме художников (старом домике на Туристическом проезде) уничтожил сотни картин нескольких камчатских мастеров. Сгорела и мастерская Виталия Шохина. В огне погибло все, что создавалось десятками лет. Не только живопись, но и дневники, рассказы и огромная библиотека.

Камчатским художникам уже выделено другое здание. Министерство культуры совместно с администрацией Петропавловска-Камчатского предложило художникам переселиться в здание по адресу: Максутова, 15. Это недавно расселенный аварийный двухподъездный жилой дом в 3 этажа, один из которых цокольный. Квартиры съехавших жильцов 16 художников постепенно превращают в мастерские – как могут, собственными силами и скромными средствами, без надежды на помощь. Но там хотя бы тепло. В здании на Туристическом проезде отопления не было, обогревались электрическими приборами, которые в морозы приходилось оставлять включенными на всю ночь, чтобы не перемерзли трубы.

После рокового пожара прошло не так уж много времени, но силы и вдохновение к Виталию Шохину вернулись: «Я сильный человек и уже готов трудиться над новыми картинами для осенней региональной выставки. К маю работу уже нужно представить выставочной комиссии. Такие правила – по истечении пяти лет художник не имеет права выставлять созданные ранее работы».

Так должен ли быть бедным и голодным настоящий художник? Конечно же, нет. Но Виталий Шохин не оставляет себе шансов для халтуры: «Не так много на Камчатке истинных ценителей искусства, готовых купить полотна настоящих художников. Покупают салонные картинки с медведями и вулканами, висят они в ресторанах и кабинетах чиновников, а неокрепшие умы полагают, что это и есть искусство».

Но и продавать картины Шохин не стремится. Четыре акварели желал приобрести музей Айвазовского, художественный музей города Орел претендовал не несколько работ. Предложили хорошие деньги и обещали, что работы будут висеть рядом с творениями Репина, Сурикова и других именитых мастеров прошлого. «Но меня этим не купить. Я хочу, чтобы мои картины жили на Камчатке, и они здесь живут», – говорит художник.

В Камчатском объединенном музее хранится более 50 работ Шохина. Камчатский краевой художественный музей приобрел четыре картины художника, а пятую он передал в дар музею. «Я не дарю плохих работ. Только те, с которыми самому грустно расставаться. Мне приятно получать письма с материка от людей, которым я подарил картины. Они пишут: «Благодаря вам Камчатка всегда с нами».

Виталий Шохин не мыслит себя без природы Камчатки и общения с ней. Летом путешествует, ездит на вулканы, которые, впрочем, уже успел обследовать за долгие годы. В этом году вновь получил приглашение на Курилы, которые ранее объехал и исходил, но вновь мечтает окунуться в их первозданную атмосферу. Пригласили, конечно, друзья, которых на Камчатке у художника много. «Это мой мир, и другой мне не нужен. Всего не обнимешь, и я к этому не стремлюсь».

В далекой юности Шохин отказался от предложения остаться в столице и не жалеет об этом: «Останься я в Москве – не было бы художника Шохина со своим почерком и стилем. Был бы обычный художник с картинами для салонов. А если начнешь работать на салон – крышка тебе как художнику сразу. Будут заученные темы и формы, спекуляции сюжетами. Если хочешь творить и быть творцом до конца – держи себя в физическом и духовном тонусе, открывай свой мир каждый день до последнего вздоха. Врать нельзя, в первую очередь – себе».

К сказанному художником трудно что-либо добавить. С юбилеем вас, Виталий Александрович!


Мария ВЛАДИМИРОВА

Фото Виктора ГУМЕНЮКА

выставка
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