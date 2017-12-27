Модернизированы два детских сада на 430 мест

В Петропавловске-Камчатском модернизированы детские сады № 33 и 51. Здания укрепили и отремонтировали, внутреннюю начинку помещений обновили.

О том, что обновленные дошкольные учреждения должны принять воспитанников в начале 2018 года, губернатор края Владимир Илюхин сообщил в ходе ежегодной прямой линии 9 декабря.

«В 33 и 51 садах был выявлен дефицит сейсмостойкости зданий, нужно было провести работы по их укреплению. Надеюсь, к 1 февраля процедуры, связанные с подписанием необходимых документов, будут завершены и ребятишки придут в обновленные детсады, – сказал Владимир Илюхин. – Отмечу, что в этих садиках никогда не было ясельных групп. После реконструкции эти группы будут открыты».

Во вторник, 19 декабря, Владимир Илюхин вместе с главой Петропавловска Виталием Иваненко и министром образования и молодежной политики края Викторией Сивак побывали в детсаду № 33, оценив готовность учреждения к приему детей.

«По сути, от старого здания остались только стены, вся внешняя оболочка – пояса сейсмоукрепления, навесные фасады, а также внутренняя начинка – электропроводка, системы водоснабжения, водоотведения, отопления, а также инвентарь и оборудование пищеблоков – все это новое. По большому счету, можно говорить о новом детском саде, который сохранился в старых объемно-планировочных решениях, – отметил Виталий Иваненко. – На следующей неделе пройдет техническая сдача детского сада № 51. Он этого же типа, там проводились такие же работы».

Проведенная реконструкция позволила увеличить количество мест в детском саду № 33 со 170 до 230. После модернизации в учреждении откроют 3 ясельные группы для детей от 2 лет. В саду № 51 будут открыты 2 ясельные группы для детей с полутора лет.

Добавим, что в 2018 году планируется сдать детский сад на ул. Дальневосточной в Петропавловске-Камчатском, а также продолжить строительство детсада в п. Ключи Усть-Камчатского района. Кроме того, в краевом центре будет возобновлено строительство детского сада на ул. Арсеньева. Сдать его в эксплуатацию планируется в 2019 году.