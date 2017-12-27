Дай, Новый год, на счастье лапу мне!

Собаки делают людей добрее. Они же помогают нам стать счастливее, милосерднее, дают возможность многим из нас стать нужными. Они любят нас совершенно бескорыстно, безотносительно нашей красоты, богатства, успешности, титулов и званий. По сути, собаки учат людей быть людьми, верно сопровождая человека еще с пещерных времен.

Согласно восточному календарю, наступающий 2018 год – год Собаки. Будем надеяться, что он принесет в нашу непростую жизнь все те качества, которыми обладает это четвероногое существо, – верность, любовь, искренность, дружбу и теплоту. И все мы, наконец, вспомним, что именно это – и есть те настоящие ценности, ради которых стоит жить.

Отрадно, что у нас на Камчатке к собакам особое отношение. Наверное, в каждой второй камчатской квартире живет питомец. Камчатские рыбаки берут собак с собой в рейсы, опекая их всем экипажем. Один из любимых зимних праздников камчатцев – гонка на собачьих упряжках «Берингия». Существует волонтерское движение, отдающее много сил работе с бездомными дворнягами.

А мы в предновогодние дни побывали в гостях у краевой общественной организации «Камчатский клуб спортивного служебного собаководства «Чемпион». Участники клуба «Чемпион» хорошо известны в Петропавловске и Елизове своим активным участием в различных представлениях, праздниках и утренниках. Секция клуба по фристайлу (по-другому танцы с собакой) готовит для мероприятий потрясающие номера с цирковыми и танцевальными элементами, приводящими зрителей, особенно маленьких, в восторг.

Надо сказать, что танцы с собакой – официально зарегистрированная дисциплина Международной кинологической федерации. Федерация проводит чемпионаты России и мира по фристайлу. Сборная команда России много лет является призером мирового чемпионата. Камчатские спортсмены пока не достигли мировых высот, но уже успешно выступали со своими номерами во Владивостоке и Санкт-Петербурге и продолжают тренироваться.

Кроме того, клубом «Чемпион» на Камчатке реализуется интереснейший проект «Лапа помощи». Суть проекта – осуществление канистерапии, или терапии с собаками. Камчатский клуб является филиалом Санкт-Петербургской федерации поддержки канистерапии и входит в рейтинг Союза реабилитологов России. Канистерапия – разновидность энималтерапии, метода лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Используется этот метод и в медицинской, и в социальной реабилитации. Канистерапия появилась примерно в шестидесятых годах прошлого века и прошла трудный путь от интуитивных методик, применяемых энтузиастами, до клинических исследований, разработки нормативов, включая гигиенические по обработке собак, медицинских и педагогических рекомендаций, стандартов обучения специалистов и, наконец, признания действенной методикой медицинской реабилитации во всем мире.

При этом канистерапия вовсе не является нетрадиционной медициной, это одна из полноценных реабилитационных методик. На Камчатке «Лапа помощи» оказывает именно реабилитационные услуги.

В основном специалисты, волонтеры и собаки «Лапы помощи» работают с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Большая их часть – это дети и пожилые инвалиды. Суть метода, на первый взгляд, проста: ребенок во время занятий делает что-то для собаки (кормит ее, гладит, расчесывает, играет), одновременно и как бы незаметно для себя получая навыки, умения и эмоции, получить которые по-другому проблематично. К примеру, дети, страдающие ДЦП, расчесывая четвероного «терапевта» и угощая его кусочками корма, учатся держать в руке предмет. После таких занятий им намного проще научиться держать в руке ложку и самостоятельно кушать. И это только один маленький пример. Для многих деток собака-терапевт становится сильным мотиватором и настоящим проводником в мир взрослых.

«Конечно, все это действует в составе комплексной терапии, – говорят участники проекта «Лапа помощи», – но положительные результаты мы видим сразу. Потребность в таких услугах, как канистерапия, на Камчатке очень высокая. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы ряды наши пополнялись новыми волонтерами и специалистами».

Все люди и все собаки, которые принимают участие в канистерапии, обязательно проходят обучение и по его результатам получают аттестаты. Нельзя просто взять «добрую» собаку и назвать ее «терапевтом». В клубе «Чемпион» с 2013 года обучены и подготовлены для участия в канистерапии 12 собак и 8 волонтеров. Конечно, этого количества не хватает для того, чтобы удовлетворить всю потребность в услуге. Нужны специалисты, волонтеры из числа владельцев собак, нужна и поддержка проекта.

«Если говорить о поддержке, – рассказывает руководитель проекта «Лапа помощи», специалист и инструктор-дрессировщик по канистерапии Наталья Григорьева, – то нам на Камчатке грех жаловаться. Последние два года нам очень хорошо помогают предприниматели: молокозавод «Петропавловский», ООО «Город 415», ТД «Дружба» и так далее. Помогает и краевое министерство спорта. За что им всем огромное спасибо. В этом году проект получил президентский грант. Кроме того, нам в этом году, наконец, власти Петропавловска выделили помещение, в котором мы сможем на постоянной основе проводить сеансы канистерапии с детьми. Для нас это очень хорошее приобретение. Будем считать, что в преддверии года Собаки нам действительно повезло».





Светлана СОЛОВЬЕВА