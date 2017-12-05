Сорок спасённых вилючинцев

Сорок спасённых вилючинцев

26 декабря в разгар пурги на автостанции КП скопилось четыре десятка вилючинцев: ни автобусы, ни маршрутки после двух часов пополудни уже не ходили.

Люди часами стояли под пронзительным ветром и снегом, промокшие и замерзшие. Их судьба абсолютно никого не интересовала. Пытались звонить руководителям перевозчиков, в министерство транспорта, в МЧС. Ответ был один: в городе – коллапс, автобусы не ходят. Ночуйте в гостинице! А погреться предлагали… в торговом комплексе «Галант-Плаза», который, кстати, был закрыт по погодным условиям.

Пустые маршрутки и автобусы стояли на приколе: водителям ехать по нечищеным дорогам и «рисковать жизнью пассажиров» запретили. О том, что несостоявшиеся пассажиры уже рискуют жизнью, замерзая под порывами ветра и снега, никто как-то не подумал. Как и о том, что до гостиницы нужно тоже еще добраться, мест там может не быть, да и деньги на гостиницу есть не у всех…

И только после вмешательства разгневанного журналиста, связавшегося по своим каналам с «ответственными товарищами» и записавшего беседу с представителями МЧС на диктофон, дело сдвинулось. В седьмом часу вечера(!) первых 30 промокших и замерзших вилючинцев загрузили по команде «сверху» в 126 автобус и повезли домой. Водитель Александр Бурак строго предупредил, как в самолете: всем обязательно пристегнуться! Через два часа людей благополучно доставили домой. «Все живы?» – заинтересованно спросил водитель, припарковавшись на автостанции города подводных моряков.

В восемь часов вечера остальных 13 пассажиров повез уже другой бесстрашный шофер, не испугавшийся ответственного рейса, Александр Сошилин на маршрутке № 124, перед которой шла, расчищая снег, спецтехника. К чести руководителя маршрута Игоря Турчина, который, наконец, договорился о ее вызове.

И снова помогли спасти людей простые граждане, а не чиновники, обязанные это делать. Спасенные из снежного плена вилючинцы выражают искреннюю благодарность депутату петропавловской городской думы Василию Колядке, руководителю маршрута Игорю Турчину и водителям, настоящим профессионалам и просто хорошим людям Александру Бураку и Александру Сошилину, которые приютили, обогрели и доставили своих пассажиров в сложнейших погодных условиях домой, где их заждались родные и близкие.


Татьяна БОЕВА

после пурги
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