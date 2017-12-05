По козьей тропе – навстречу мечте

9 января, в первый официальный рабочий день нового года, на улицы Петропавловска уже вышли и выехали абсолютно все, кто старательно отсиживался дома, следуя всем рекомендациям МЧС и не мешая снегоочистительной технике. Сами – на работу, детей – в садик. Слава богу, у школьников еще есть пара дней отдыха.

Какая же картина предстала перед жителями краевого центра спустя две недели после пурги? Кое-как накатанные личными авто проезды по многим межквартальным проездам, изобилующие ледяными шишками и ямами, многоэтажные горы снега, оставленные на углах домов управляющими компаниями во время очистки придомовых территорий, во многих местах спуски из жилых районов к основной дороге, больше похожие на бобслейные трассы… И шедевр благоустройства – расчищенные, но не ведущие никуда лестницы. Это когда работники управляющих компаний добросовестно со ступенек снег откидали, а подрядчики проезды не почистили, и получилось, что лестница ведет из сугроба в сугроб. Фото читателей – тому подтверждение.

Всего этого в достатке на верхнем и нижнем Горизонтах, в микрорайоне Кирпичики, в районе Орбитального проезда, проспекта Карла Маркса, и так далее. Каждый читатель может либо дополнить этот список своим районом, либо, если вам особенно повезло, не делать этого.

В целом же, последствия первой и пока единственной в эту зиму пурги в Петропавловске можно смело назвать примерно так: «кручу, верчу, запутать хочу». Кто, что должен чистить от снега, где подрядчики, кто они такие, в каком именно сугробе начинается, а в каком заканчивается зона ответственности УК, за чей счет происходит снегоочистка вообще – настолько непонятно, что начинаешь по-настоящему подозревать какой-то снежный заговор против населения. Вот только кто в этом заговоре участвует, тоже остается загадкой.

На протяжении всех этих очистительных дней, пока граждане задыхались, пробегая мимо громадных куч мусора на помойках, ломали ноги, руки и ребра на ледяных козьих тропах, стояли часами на автобусных остановках, скидывались домами, чтобы нанять трактор, – в общем, «развлекались, как могли», – городские и краевые власти официально держали ситуацию на контроле. Заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь требовал от дорожных служб и городских властей привести в порядок город к Новому году. Глава города Виталий Иваненко рапортовал о том, что «работа адова будет сделана и делается уже», а по городским маршрутам исправно курсируют 150 рейсовых автобусов. Он же, обижаясь на критику горожан в свой адрес в социальных сетях, грозил подрядчикам привлечением к ответственности за некачественную снегоочистку. При этом складывалось впечатление, что все эти люди живут в каком-то другом Петропавловске…

Существует ли в нашем городе какая-либо логистическая схема уборки снега? Хороший вопрос, найти ответ на который мы еще попробуем. Пока понятно только одно: 110 единиц техники, которые, по словам того же Виталия Иваненко, чистят город, проигрывают битву с сугробами. Еще совершенно очевидно, что в Петропавловске есть дополнительное количество частных тракторов, которые на официальном (контрактном) уровне в снегоочистке не задействованы. Именно их вызванивают жильцы домов, решающих очистить свои территории за свой счет. С одного подъезда пятиэтажки в среднем приходится собирать 3,5 тысячи рублей. В течение новогодних каникул о такой самостоятельной очистке в группах «Вотсаппа» рапортовали отдельные дома, состоящие из восьми подъездов. Нетрудно подсчитать, что на приведении в порядок территории такого дома тракторист зарабатывал 28 тысяч рублей. Никем, заметьте, не учтенных.

Сама по себе практика очистки придомовой территории за счет жильцов конкретного дома, может быть, кому-то и покажется нормальной. Дескать, вы собственники квартир этого дома, поэтому и чистить должны за свой счет. Но с другой стороны, согласитесь, при наличии в городе управлений благоустройства, дорожного хозяйства, ЖКХ и так далее, нелепо перекладывать все на жителей. Тем более что тарифа на так называемую механизированную очистку (так называется услуга уборки снега техникой) в Петропавловске не существует. А придомовая территория любого отдельно взятого дома – это все-таки место общего пользования (ведь ходят и ездят по ней не только жильцы этого дома).

Заканчивая этот короткий обзор, разговариваю с пожилым человеком, который рассказывает о том, что пару дней назад пытался пройти от рынка КП до остановки «Краевая больница». Думая, что на территории медицинского учреждения ситуация с прохожими и проезжими местами должна обстоять лучше, чем в общем по городу, он, по его словам, жестоко ошибся. От корпуса к корпусу больницы вели все те же козьи тропы, напрочь обледеневшие и даже не посыпанные песком. Ну вот о чем тут еще можно говорить?

Большими снегами камчатцев не удивить, многодневными пургами тоже. Лучшим подарком на прошедший новогодний праздник для каждого горожанина стал трактор в его дворе (если очень повезло). Сегодня городские власти рассказывают о том, как много кубометров снега вывезено на полигоны. Но и эти цифры всех нас тоже мало удивляют и вдохновляют. Наверное, единственное, что сегодня могло бы действительно удивить жителей Петропавловска, – так это банальная забота о них в виде своевременной и качественной работы городских служб. А вот что для этого необходимо сделать – давайте думать вместе. Ведь, по сути, именно это и есть наша общая задача – сделать так, чтобы жить в нашем городе стало удобно.





Светлана СОЛОВЬЕВА