Пять этажей счастья

Пять этажей счастья

В селе Мильково сдан в эксплуатацию новый 40-квартирный жилой дом, в котором 20 квартир займут мильковчане, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, еще 20 – отданы под служебное жилье.

Торжественное вручение ключей новоселам прошло накануне при участии губернатора края Владимира Илюхина и председателя Законодательного Собрания региона Валерия Раенко.

Жилой дом построен в рамках реализации государственной программы Камчатского края по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«20 квартир предоставлены бюджетникам – учителям, врачам, другим специалистам социальной сферы. Мы были гостями на чаепитии у учительницы, которая приехала из Амурской области, работает здесь в школе и замечательно себя чувствует. У нее очень доброе, хорошее отношение к тому, что сегодня у нас в крае происходит», – отметил по итогам мероприятия Владимир Илюхин.

Пятиэтажный дом построен в монолитном варианте. С учетом климатических условий села конструкция утеплена снаружи. 20 квартир в доме – однокомнатные, по 10 – двухкомнатных и трехкомнатных. Новоселы въедут в благоустроенные квартиры, в которых выполнены все отделочные работы, необходимые для полноценного проживания.

«Служебные квартиры – это серьезное подспорье для обеспечения Милькова нужными специалистами. Глава района рассказал, что, к примеру, в этом году прибыло сюда 17 учителей. Это значит, что закрыты вакансии по предметам, и дети получат знания и достойное образование. Надо отметить, что прогрессивно восполняется и дефицит медицинских кадров. И одно из важнейших условий привлечения их на село – предоставление нового комфортного жилья», – отметил Валерий Раенко.

После новогодних каникул в селе Мильково ввели в эксплуатацию еще два важных социальных объекта – физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол» и первую в крае современную автостанцию для обслуживания пассажирских автобусов межмуниципального сообщения.

«Сейчас в селе строится еще один дом. За 3 месяца залито 5 этажей, – отметил глава Мильковского района Владимир Войцеховский. – Он будет сдаваться по программе расселения из аварийного жилья. Ввод запланирован на сентябрь этого года».

Добавим, строительство жилья и объектов социальной сферы в камчатских селах реализуется в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина по развитию сельских территорий.


Мильковские новоселья

После новогодних каникул в селе Мильково ввели в эксплуатацию сразу три важных социальных объекта – физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол», первую в крае современную автостанцию для обслуживания пассажирских автобусов межмуниципального сообщения и новый 40-квартирный жилой дом.

Участниками торжественных мероприятий (и не только) во время рабочей командировки в Мильково стали губернатор края Владимир Илюхин и председатель Законодательного Собрания края Валерий Раенко.

«Главой я работаю уже 18 лет, но такого, чтобы в один день сдавали три таких важных объекта, в моей жизни еще не было!» – отметил глава Мильковского района Владимир Войцеховский.

глубинка
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