Единый номер 112: звоните, здесь оперативно помогут

Государственные испытания системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 успешно завершились в конце прошлого года. Сегодня система запущена и действует на всей территории края.

«Система-112 приведена в режим опытной эксплуатации. До этого на протяжении последних трех лет мы ее тестировали, она работала только в Петропавловске-Камчатском и некоторых населенных пунктах Елизовского района. В настоящее время все жители региона могут воспользоваться коротким номером 112, чтобы вызвать скорую помощь, полицию, пожарных или службу газа. С начала года уже обработано более 6 тысяч вызовов, – рассказал Сергей Хабаров, заместитель председателя правительства края – министр специальных программ и по делам казачества.– В дальнейшем система будет совершенствоваться. Мы будем ее развивать, подключая различные дополнительные службы. Отмечу, что среди дальневосточных регионов в режиме полной промышленной эксплуатации система-112 действует сегодня только в Хабаровском крае».

Он отметил, что система обладает рядом преимуществ, которые повышают оперативность реагирования на ЧС и вероятность спасения человеческой жизни.

«Во-первых – это комплексность реагирования. К примеру, человек пострадал в ДТП, ему не нужно последовательно вызывать все экстренные службы, набирать 01, 02 и 03. Достаточно совершить один звонок в центр обработки вызовов по номеру 112, и оператор сам вызовет на место происшествия необходимые службы. Еще одним преимуществом является то, что координаты вызывающих абонентов определяются автоматически. Также отмечу возможность приема текстовых сообщений и взаимодействие системы-112 с системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС», – рассказал начальник центра обработки вызовов «112» Олег Дубровский.

По его словам, многие жители региона уже оценили удобство и эффективность использования системы-112. Вместе с тем ее операторами регистрируется значительное количество так называемых ложных вызовов.

«Возможно, земляки интересуются, работает ли этот номер, и зачастую люди просто звонят и занимают линию. Также к ложным вызовам относится и детская шалость. Поэтому хотелось бы обратить особое внимание родителей, чтобы они не давали в руки своим несовершеннолетним детям без надобности сотовые телефоны. Очень много вызовов, где людям реально требуется помощь, а приходится реагировать, тратить время и занимать линию на данный тип вызовов», – отметила оператор центра обработки вызовов «112» Евгения Оболоник.

Добавим, что центр обработки вызовов системы-112 располагается в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю, который является органом повседневного управления камчатской территориальной подсистемы РСЧС. В нем сосредоточены все дежурные службы края, которые получают и анализируют информацию, впоследствии доводя ее до руководства региона для принятия управленческих решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особо отметим, что центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю, который был создан как совместный орган управления МЧС России и краевого правительства, признан одним из лучших на Дальнем Востоке.