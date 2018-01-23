Принимаем отчёты

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края отчитаются перед общественностью о результатах работы за 2017 год. Подробные сведения о своей деятельности представят все профильные министерства региона, а также краевые агентства, инспекции и службы.

«Практика проведения публичных отчетов о работе органов власти была внедрена в крае в прошлом году по инициативе губернатора региона Владимира Илюхина. Мероприятия проводятся в формате открытого диалога – обсуждения того, что удалось достичь, и того, на что следует обратить внимание в дальнейшей работе. Любой присутствующий может задать интересующие вопросы по компетенции органов власти или внести свои предложения, – сказали представители агентства по внутренней политике края. – Как и в прошлом году, отчеты будут представлены по блокам, каждый из которых курирует один из заместителей председателя правительства Камчатского края».

Первая встреча с камчатцами прошла в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова во вторник, 23 января. Жителям края были представлены отчеты о деятельности органов власти экономического блока: министерства экономического развития и торговли края, министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, агентства инвестиций и предпринимательства, а также агентства по ветеринарии.

25 января с отчетом о деятельности за 2017 год в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки выступят представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерства строительства, Государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта Камчатского края. Начало мероприятия в 15.00.

31 января в том же зале отчитаются руководители министерства рыбного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии, инспекции Государственного экологического надзора, агентства по отходам. Начало в 16.00.

1 февраля в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки пройдут отчеты руководителей министерства транспорта и дорожного строительства, министерства имущественных и земельных отношений, инспекции Государственного и технического надзора. Начало в 16.00.

2 февраля в 15.00 в актовом зале здания управления КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (ул. Максутова, дом 44/1) отчитаются руководители министерства специальных программ и по делам казачества, агентства лесного хозяйства и охраны животного мира.

2 февраля в 18.00 в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки пройдут отчеты руководителей министерства здравоохранения, министерства спорта, агентства по занятости населения и миграционной политике.

5 февраля в 16.00 в том же зале о работе за 2017 год отчитаются руководители министерства социального развития и труда, министерства образования и молодежной политики, министерства культуры, службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края.

6 февраля публичные отчеты представят руководители агентства по информатизации и связи, агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. Мероприятия также пройдут в актовом зале краевой библиотеки. Начало в 16.00.