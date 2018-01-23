Губернатор края – камчатским студентам: Не бойтесь жить!

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН провел встречу со студентами учебных заведений Камчатки. Она прошла в актовом зале Камчатского государственного технического университета в четверг, 25 января, когда в России отмечается Татьянин день – День российского студенчества.

Глава региона поздравил студентов с праздником, пожелал успехов в учебе и призвал с уверенностью смотреть в будущее.

«День российского студента – особенный день. Поздравляю вас с этим праздником, желаю здоровья и оптимизма. А главное – не бойтесь жить! Может пройти 10, 20, 30 лет, но я хочу, чтобы вы вспоминали студенческие годы как один из самых счастливых периодов жизни, – отметил Владимир Илюхин. – Не бойтесь вызовов, которые сегодня вам может бросить судьба. Надо справляться с трудностями, они только укрепляют, закаляют и делают нас сильнее. Удачи вам в учебе. Ведь именно от вас, молодого поколения, от ваших профессиональных навыков и умений, любви к родной земле и готовности здесь трудиться зависит будущее Камчатки!»

В свою очередь, студенты смогли задать вопросы на интересующие их темы лично главе региона. В основном их интересовали вопросы строительства спортивных объектов, трудоустройства, социальных гарантий для молодых специалистов, развития дорожной и транспортной инфраструктуры, научной отрасли и возможности реализации своих проектов на средства грантов, выделяемых правительством края.

Беседа длилась около двух часов. Глава региона ответил на все вопросы студентов. В завершение встречи Владимир Илюхин поблагодарил молодежь за активную жизненную позицию и вовлеченность в краевую повестку, отметив, что считает нужным проводить подобные дискуссии в дальнейшем.