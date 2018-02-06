В Москву – ЗА РЫБОЙ

30 января в рамках подготовки к IV Съезду работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации рыбаки Камчатки провели краевую отраслевую конференцию.

Задачами конференции стало окончательное формирование делегации региона, которая примет участие в съезде, выработка главных вопросов, которые должны на нем прозвучать, и определение кандидатур, выступающих на съезде от Камчатского края.

Решено, что на общероссийском рыбацком форуме выступят заместитель председателя правительства края – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын и председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Тарусов. Их кандидатуры были одобрены участниками конференции единогласно. Также не вызвал никаких споров и полный состав камчатской делегации, отправляющейся на съезд. Более 60 камчатских рыболовецких предприятий несколькими днями ранее на своих собраниях избрали своих делегатов. Примечательно, что в состав делегатов, выдвинутых флагманом камчатской рыбалки – компанией «Океанрыбфлот», – вошли губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев и исполнительный директор ВАРПЭ Игорь Карпман. В число делегатов еще одного крупного предприятия – рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина – вошел заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын. Председатель РООР «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки» (СРПК) Сергей Тимошенко выдвинут делегатом съезда общим решением коллективов РКЗ-55 и ООО «Рыбхолкам», его заместитель Евгений Кабанов – Усть-Камчатской ассоциацией рыбопромышленников.

Общее число камчатских делегатов приблизилось к 50. Не исключено, что в первые дни февраля их список еще пополнится. По словам Владимира Галицына, представительство Камчатского края на отраслевом съезде должно быть внушительным и соответствовать реальной позиции региона, занимаемой в рыбном хозяйстве страны.

«Камчатка – лидер по добыче водных биоресурсов в России, – сказал на конференции Владимир Галицын. – Мы продолжаем наращивать свой отраслевой потенциал: в течение последних двух лет мы прибавиликоличеством и предприятий, и квот на вылов биоресурсов. По предварительным итогам 2017 года, Камчатка выловила 1 млн 204 тыс. тонн водных биоресурсов. В третий раз мы перешагнули миллионный рубеж. Камчатка – безусловный лидер и по добыче, и по производству, и по количеству флота и людей, занятых в отрасли. А теперь еще и по объему инвестиций в развитие отрасли. Нам важно не уронить эту планку. От этого во многом зависит судьба нашего региона, поскольку рыбная промышленность остается основным ориентиром экономики региона».

Определение ключевых вопросов, обсуждение которых, по мнению камчатских рыбаков, должно состояться на съезде и войти в его итоговые документы, не обошлось на конференции без полемики и споров. Самой спорной стала тема применения жаберных сетей на промысле лососей. Спор о том, запретить это орудие лова либо оставить в активе промышленников, на полуострове ведется уже давно. И у сторонников, и у противников жаберных сетей есть мотивированная аргументация своих позиций. При этом каждая из сторон считает, что решить спор на территории не получится, а поэтому апеллирует к Москве: мол, Росрыболовству виднее.

Именно поэтому рыбаки одной стороны (в основном крупные добывающие предприятия-лососевики) предложили вынести в повестку съезда предложение о категорическом запрете использования жаберных сетей на речном и морском промысле лососей, а представители второй стороны (в их числе малые и средние рыбопромышленники) просили обсудить на съезде отказ от такого запрета. При этом СРПК вместе с министерством рыбного хозяйства края предложили свой, компромиссный, вариант обсуждения этой проблемы.

«Чтобы не выносить этот спор на съезд и иметь возможность решать подобные вопросы здесь, на территории, мы считаем необходимым внести изменения в приказ № 170 Министерства сельского хозяйства РФ в части расширения полномочий комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае, – сказал рыбакам Владимир Галицын. – Это даст нам дополнительные возможности оперативного регулирования хода лососевой путины, в частности в вопросах применения орудий лова. Нельзя быть столь категоричным в вопросе использования жаберных сетей. Правилами рыболовства они не запрещены и даже для крупных предприятий в отдельных случаях являются подспорьем. Если, к примеру, штормом срывает ставной невод, на его восстановление необходимо время. А это время промысловое, и если в этот момент нет возможности применить альтернативное орудие лова (те же жаберные сети), то промысел останавливается. Это значит – потеря улова, невыпуск продукции, потеря заработка».

Участникам конференции было предложено голосованием определить, как именно будет сформулирован вопрос применения жаберных сетей, предлагаемый к обсуждению на съезде. Большинство рук оказались поднятыми при оглашении компромиссного варианта (то есть, за расширение полномочий комиссии по регулированию промысла лососей в Камчатском крае). Хотя идея категоричного запрета использования жаберных сетей тоже нашла немало сторонников среди собравшихся. Не исключено, что, учитывая остроту спора, в ВАРПЭ как в структуру, формирующую повестку дня съезда и готовящую итоговые документы съезда, с Камчатки поступят все три варианта, предлагаемые к обсуждению.

Еще один вопрос, широко обсуждаемый сегодня в рыбацких кругах и уже точно выносимый на съезд, – это прорабатываемая межведомственной рабочей группой, действующей при Контрольном управлении Президента РФ, идея объединения рыбопромысловых участков речного промысла лососей по принципу «один РПУ – один пользователь». В народе ее называют «одна река – один хозяин». Как только информация о проработке этого вопроса появилась в медиапространстве, многие увидели в ней попытку неизвестных сил переделить рынок добычи красной рыбы. Всерьез обсуждались даже источники этой новой, а по сути, хорошо забытой старой, идеи: мол, дует ветер с Сахалина, где короткие реки вполне вписываются в концепцию «одного хозяина». Камчатские рыбопромышленники сразу же высказали мнение о том, что нашему краю работать по такому принципу будет крайне сложно.

«Идея на самом деле не такая уж плохая, как кажется на первый взгляд, – комментирует камчатский министр рыбного хозяйства. – Лет 10 назад ее даже можно было бы применить на отдельных реках Камчатки, «одним хозяином» которых стали бы, например, крепкие ассоциации предприятий, которые вкладывали бы деньги в рыбоохрану и воспроизводство лососей на отдельно взятой реке. Но промысел был организован по другим правилам: состоялись конкурсы на право пользования РПУ, были заключены соответствующие договоры, пользователи построили заводы общей стоимостью 25 млрд рублей. Сейчас на Камчатке заводов полторы сотни, 18 из которых – совсем новые. 14 тысяч человек заняты там на производстве. Принять сейчас новые правила игры – значит разрушить рыбохозяйственный комплекс лососевой индустрии Камчатки. Поэтому этот вопрос обязательно нужно обсуждать и, может быть, изучать в разрезе долгосрочной перспективы».

Кроме того, по мнению Владимира Галицина, темы, предлагаемые регионами на обсуждение съезда, не должны носить местечковый характер, а напротив, должны касаться всех дальневосточных рыбаков. Поэтому к своему выступлению на съезде министр предложил два глобальных вопроса. Первый – необходимость увеличения финансирования отраслевой науки с целью получения более точных и обоснованных прогнозов вылова. Отраслевые институты в последние годы систематически теряли объемы финансирования и даже при условии помощи рыбопромышленников не могли выполнить весь необходимый комплекс исследований для точного прогноза вылова того же лосося. Предприятия, регион и страна несут от этого финансовые потери, считает Владимир Галицын, поэтому вопрос должен быть обязательно озвучен на отраслевом съезде.

Вторая тема выступления – поставка и фактический учет выловленных наливными способами уловов на берегу. Возможность именно такого учета при поставке улова на береговую переработку обсуждается с прошлого года. Согласно существующим правилам рыболовства весь неразрешенный прилов должен отпускаться в естественную среду обитания. Сделать это во время промысла практически невозможно, да и рыба, уже попавшая в сети, а потом отпущенная (за исключением крабов) в основном погибает, хотя могла бы пойти в переработку. Об этой проблеме в прошлом году Президенту страны докладывал камчатский губернатор, заручившись поддержкой многих дальневосточников. Президентом идея фактического улова также была поддержана, но отражения в поправках к правилам рыболовства так и не получила. Добиться окончательного решения вопроса рыбаки хотят на отраслевом съезде.

Напомним, IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации намечено провести 27 февраля 2018 года в Москве наплощадке ПАО «Центр международной торговли». Ожидается, что в освещении работы съезда примут участие и представители камчатских средств массовой информации.





Светлана СОЛОВЬЕВА





Камчатка – лидер по добыче водных биоресурсов в России, поэтому наше представительство на отраслевом съезде должно быть внушительным и соответствовать реальной позиции региона, занимаемой в рыбном хозяйстве страны.





По мнению Владимира Галицына, темы, предлагаемые регионами на обсуждение съезда, не должны носить местечковый характер, а должны касаться всех дальневосточных рыбаков.