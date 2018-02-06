Мусороперерабатывающий завод построит инвестор на Камчатке

Мусороперерабатывающий завод мощностью переработки 50 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год планирует построить инвестор в Елизовском районе.

Проект, инициатором которого выступает ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство», был представлен на заседании инвестиционного совета в Камчатском крае. Основные задачи проекта – переработка и дальнейшее использование отходов, что позволит уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду.

«Мы предполагаем установить на заводе комплекс сортировки отходов, который будет сортировать сырье на определенные фракции. Уровень извлечения вторсырья из общего объема отходов составит 43–44 процента. Что мы хотим производить из вторсырья? Это будет RDF-топливо, металлолом, пластик и стекло», – рассказал член совета директоров предприятия «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» Владимир Каух.

Ежемесячно завод будет выпускать порядка 1,9 тысячи тонн переработанной продукции, основной объем придется на RDF-топливо – около 800 тонн в месяц. «RDF-топливо обычно используют для отопления. Несмотря на то, что по теплопроводности этот материал в несколько раз уступает углю, по стоимости он выходит в 5 раз дешевле», – сказал Владимир Каух.

По его словам, реализация проекта потребует вложения 150 млн рублей. Две трети от этой суммы – собственные средства предприятия, а еще 50 млн – кредитные. Запустить производство планируется к 2021 году. «Мы собираемся этим проектом создать 28 рабочих мест, это будет как инженерно-технический персонал, так и рабочие. Заработная плата планируется в пределах 50–60 тысяч рублей», – сказал Владимир Каух.

После презентации свои заключения по проекту представили органы исполнительной власти края. «Проект был рассмотрен на заседании отраслевой рабочей группы по эффективному обращению с отходами. Инициатор проекта согласился с замечаниями экспертов, большая часть из них касалась технических моментов, которые будут отработаны на стадии формирования проектной документации. Рабочая группа высказала готовность оказать всестороннюю поддержку реализации данного проекта», – сказал руководитель агентства по обращению с отходами края Андрей Кудрин.

По итогам заседания члены инвестиционного совета в Камчатском крае единогласно приняли решение о сопровождении проекта по строительству мусороперерабатывающего завода.