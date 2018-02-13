Эти удивительные гольцы

Презентация монографии «Гольцы рода Salvelinus азиатской части Северной Пацифики» прошла на общественной встрече, посвященной удивительным рыбам из семейства лососевых. 13 февраля об истории возникновения и видообразовании гольцов Камчатки рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника Григорий МАРКЕВИЧ.

В ходе встречи был сделан краткий обзор эволюционной истории гольцов – одной из наиболее пластичных групп животных на Земле. Слушателипознакомились с уникальной «родословной» рыб, их разнообразием и природными условиями, оказавшись в которых тысячи лет назад, представители одного вида стали разделяться на разные формы.

Также Григорий Маркевич описал современное распространение различных видов гольцов на Камчатке, в том числе в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Т.И. Шпиленка.

Всем участникам встречи досталась только что изданная монография ихтиологов Евгения Есина и Григория Маркевича «Гольцы рода Salvelinus азиатской части Северной Пацифики».

Мероприятие прошло приподдержкегранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентскихгрантов.







Мария ВОРОНЦОВА, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»