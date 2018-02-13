«Октябрьский зубарь – 2018»: чемпионат по ловле корюшки пройдёт на Камчатке

Открытый чемпионат Усть-Большерецкого района по подледной ловле корюшки «Октябрьский зубарь – 2018» пройдет 10 марта на реке Большой возле поселка Октябрьского, сообщили в оргкомитете соревнований.

За титул сильнейшего рыбака поборются более ста участников. Победителям достанутся ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров чемпионата. Также гостей и участников ждет развлекательная программа.

Регистрация участников начинается 28 февраля и продлится до 8 марта включительно. Подробности по телефонам: 8-914-625-83-19 (главный судья чемпионата Олег Леонидович Мороз), 8 (415-32) 2-00-34 (управление культуры, молодежи и спорта администрации Усть-Большерецкого района).

Заявки на участие можно будет подавать по электронной почте oktyabrskij.zubar@mail.ru и по телефону главному судье чемпионата. В заявке обязательно указывается:

– Ф. И. О. и год рождения участника;

– название населенного пункта, в котором проживает участник чемпионата;

– допуск врача к участию в чемпионате (для участников до 18 лет);

– контактный телефон участника чемпионата и электронная почта.

Корюшка, азиатская корюшка, зубастая корюшка, arctic smelt – любимый объект любительского рыболовства в зимний период на Камчатке. Длина камчатской корюшки доходит до 30–36 см, но такие экземпляры в последние годы встречаются крайне редко. Чаще ловится рыбка длиной до 20–25 см и весом около 180–200 граммов.