Дмитрий КОРОСТЕЛЕВ, министр экономического развития и торговли Камчатского края, провел открытый урок для учеников лицея № 46 Петропавловска-Камчатского.

Глава минэкономразвития рассказал школьникам о взаимоотношении общественного и реального секторов экономики, ответил на вопросы по профессиональной подготовке в экономической отрасли.

Проект «Открытый урок с министром» минэкономразвития края реализует на протяжении двух лет. В рамках мероприятия учащиеся школьного и студенческого возраста знакомятся с основами экономики.

«Мне очень хочется, чтобы подрастающее поколение могло реализовывать весь свой потенциал у себя в регионе. Именно поэтому родилась идея такого проекта», – отметил Дмитрий Коростелев.

Данные встречи проводятся раз в квартал и уже состоялись не только в Петропавловске-Камчатском, но и в муниципальных районах края (селах Соболево и Никольское).