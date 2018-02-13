Утолим мировую жажду?

Часть общественности на Камчатке оказалась не на шутку встревоженной недавним официальным сообщением о назревающем бизнес-проекте, связанным с намерением китайской стороны экспортировать воду с Быстринского месторождения питьевых вод, находящегося неподалеку от Петропавловска.

В череде озвученных через соцсети мнений встречались и весьма остроумные. Например, в качестве альтернативы предложить партнерам из Поднебесной бесплатно расчищать камчатские улицы после снегопадов, а полученный снег вывозить от нас – также совершенно безвозмездно. Но если подобный вариант в ходе переговоров и рассматривался, то нам об этом ничего не известно.

Большинство земляков все же волновала действительно серьезная тема – насколько безопасен проект с точки зрения экологии и полезен ли для экономики региона.

Напомним, перспективы инвестиционного проекта по разработке Быстринского месторождения питьевых подземных вод для организации экспорта питьевой воды в КНР власти региона в январе обсудили с руководителями организаций, представляющих интересы китайских партнеров, – генеральным директором АО «Управляющая компания Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития» Рустамом Темиргалиевым и генеральным директором АО «Глобальная безопасность» Иваном Шкарбаном.

Если все сложится, это будет первый в мире проект по доставке питьевой воды в Китай морем. Для КНР это давно назревшая необходимость: там расхлебывают последствия промышленного бума, повлекшего загрязнение рек и озер.

Забирать на экспорт планируют 100 тысяч кубометров в сутки, что не принесет ущерба месторождению. Повезут воду танкерами, до крупнейших китайских гаваней – около недели пути.





В чем камчатский интерес?

Обязательное условие камчатской стороны – строительство водоподъемной станции и прокладка водопровода для обеспечения Петропавловска-Камчатского высококачественными подземными водами Быстринского месторождения. Таким образом, краевой центр и прилегающие районы планируется перевести на снабжение от данного источника.

Эти возможности изучаются очень давно, но за счет средств бюджета реализовать подобный проект не представлялось возможным.

«Сегодня существует проблема со снабжением Петропавловска-Камчатского пресной водой, – заявлял губернатор Владимир Илюхин еще год назад. – Чтобы ее решить, необходимо заниматься строительством и обустройством Быстринского водозабора и использованием воды от данного месторождения. Это решило бы проблему более качественного и стабильного снабжения города водой, ну и позволило бы снести многие существующие устаревшие здания водоканала, которые окажутся не востребованными. Тем более у бизнеса есть сегодня интерес к этому проекту, он может стать хорошей инвестиционной площадкой».

Сейчас в населенные пункты вода подается от Авачинского водозабора, однако существующих мощностей становится недостаточно. Вода в нем качественная, соответствует госстандартам, но с точки зрения экологии водозабор весьма уязвим, поскольку находится на берегу реки, от вод которой также пополняется. Этим объясняется и тот факт, что в паводковый период вода из наших кранов начинает сильнее пахнуть хлором.

Насколько же далека эта светлая и многообещающая перспектива? «Действительно, проведен ряд встреч с представителями компаний, заинтересованных в реализации данного направления, – сказал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун. – Но говорить о каких-либо решениях пока преждевременно. В настоящее время конкретного проекта по экспорту питьевых подземных вод нет».

Тем не менее министр обозначил позицию правительства и подчеркнул позитивные стороны возможной реализации проекта: «Основная задача, поставленная губернатором, – строительство трубопровода от Быстринского месторождения до Петропавловска-Камчатского и обеспечение города и прилегающих районов альтернативным источником качественной питьевой воды. Сегодня запасы месторождения составляют 126 тысяч кубических метров в сутки с возможностью его доразведки и увеличения объемов до 200 тысяч. Этого более чем достаточно, чтобы полностью удовлетворить наши потребности в воде, что подтверждено мнением экспертного сообщества, в том числе гидрогеологов, которые разведывали Быстринское месторождение».

Министр также отметил, что реализация такого инвестиционного проекта будет способствовать эффективному освоению запасов питьевых подземных вод Быстринского месторождения, созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в краевой бюджет.





Черпать можно, загрязнять нельзя

Гидрогеологи отмечают, что вода – возобновляемый ресурс, ее избыток без ущерба можно экспортировать в другие регионы или страны. Нарушить баланс питьевой воды в природе может только загрязнение ее источников. А вывоз воды с помощью танкеров не способен навредить ни экосистеме, ни конкретному месторождению.

Камчатка имеет неограниченные запасы пресной питьевой воды высочайшего качества. Здесь насчитывается 139 тысяч рек и ручьев, более 111 тысяч больших и малых озер, 414 ледников общей площадью около 1 тысячи кв. километров. Таким богатством могут похвастаться мало где в мире, где стоимость воды растет с каждым годом быстрее, чем стоимость нефти. Поэтому иметь такой источник дохода – дорогого стоит.

Более того, по данным гидрогеологов ООО «Аква», на Камчатке разведано 27 месторождений пресных вод с эксплуатационными запасами 525 тысяч кубометров в сутки. Используется всего лишь 26 процентов, остальные ежедневно сливаются в океан. Прогнозные запасы пресных вод на порядок выше разведанных запасов. Таким образом, наши колоссальные богатства пока бегут мимо экономики Камчатского края.

Экспортный потенциал камчатских месторождений подземных пресных вод практически не ограничен. И это в то время, когда многие регионы планеты, пятая часть ее населения, остро ощущают нехватку высококачественной питьевой воды. Ожидается, что к 2025–2030 годам две трети жителей Земли будут испытывать дефицит воды, а спрос на воду превзойдет предложение на 40 процентов.

С другой стороны, экспортировать воду исключительно как «голый ресурс» в нынешних экономических условиях не вполне привлекательно. Китайская сторона в лице компании «COFCO Coca-Cola Beverage, Ltd.» рассматривает возможность строительства на Камчатке двух заводов по выпуску бутилированной воды. В случае принятия решения об открытии в крае своей производственной линии компания готова инвестировать в проект около 1,5 миллиарда рублей. Эта же компания планирует разливать камчатскую воду и непосредственно в Китае.

При разумном подходе лет через 10 окажется, что Камчатка со своими проектами как в воду глядела.





Утвержденные эксплуатационные запасы восточного участка Быстринского месторождения питьевых вод переданы на баланс двум предприятиям-недропользователям.

КГУП «Камчатский водоканал» – запасы в объеме 100 тыс. кубометров в сутки с целевым назначением «Для централизованного водоснабжения потребителей Петропавловск-Елизовской агломерации». Предприятие ведет постоянный мониторинг состояния подземных вод.

ООО «КамАква» – запасы в объеме 25 тыс. кубометров в сутки с целевым назначением «Добыча пресных подземных вод».



Камчатский предприниматель Александр Горбунов на протяжении почти 17 лет развивает другой подобный проект – «Серебряная природная питьевая вода Камчатки в бухте Русской». Глубина бухты Русской, в 3 км от которой находится месторождение питьевых подземных вод Ахомтенское, позволяет заходить танкерам грузоподъемностью до 100 тысяч тонн. Стратегическая идеология проекта – создание корпорации по добыче, транспортировке и оптовой реализации чистой питьевой воды в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, испытывающие острую потребность в питьевой воде высокого качества, создание на их территориях совместных предприятий по бутилированию и реализации этой воды.





Мария ШУПЕНИК