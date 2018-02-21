Компания «НОВАТЭК»: до 1,5 млрд долларов – в строительство морского терминала по перегрузке СПГ

ПАО «НОВАТЭК» готово инвестировать до 1,5 млрд долларов в строительство на Камчатке морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа. Речь об этом шла на совещании под руководством губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА.

Участие в совещании принял первый заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Александр Фридман, а также руководители краевых исполнительных органов государственной власти, контрольно-надзорных и отраслевых ведомств. Одной из ключевых тем обсуждения стала проработка вариантов размещения морского перегрузочного комплекса СПГ на территории края.

«Мы продолжаем работу, начатую в прошлом году. Сегодня самая главная задача – определиться с выбором площадки. Предложения, которые были сформулированы после первого визита представителей компании «НОВАТЭК», требовали проведения определенной работы. И сейчас есть четкое понимание того, как этот проект будет реализовываться здесь, на Камчатке», – сказал губернатор края Владимир Илюхин.

Стороны рассмотрели возможность строительства перегрузочного комплекса и создания необходимой инфраструктуры в бухте Бечевинской. «В прошлом году мы посещали несколько точек, но сейчас рассматриваем два варианта – бухты Авачинскую и Бечевинскую. Мы понимаем, что расположить комплекс, аналогов которому в мире нет, – непростое дело. Поэтому Камчатка станет первой точкой, где будет создан подобный объект», – отметил первый заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Александр Фридман.

Он добавил, что окончательное решение по выбору места размещения перегрузочного комплекса СПГ будет принято в ближайшее время. По словам Александра Фридмана, в рамках реализации проекта будут созданы специальные крупнообъемные танкеры-накопители, способные вместить порядка 360 тысяч кубических метров сжиженного природного газа.

«Это будет серьезное ноу-хау для всех нас, поскольку таких танкеров пока даже не существует. Я думаю, что мы с этой задачей справимся. В создание этого комплекса потребуется вложить от одного до полутора миллиарда долларов. Инвестиции инвестициями, но мы приходим на Камчатку не просто поставить резервуар, что-то перевалить и увезти. Конечно, нет. Мы понимаем, что будем взаимодействовать с регионом и оказывать друг другу содействие. Мы готовы», – подчеркнул Александр Фридман.

Отдельное внимание в ходе совещания уделили вопросам морского сообщения в акватории Камчатского края, таможенному оформлению судов, обустройству пункта пропуска через границу и подключению населенных пунктов к газоснабжению. Было отмечено, что возможность подключения газопроводов перевалочного терминала к газотранспортной системе региона для поставок отпарного газа является дополнительным экономическим стимулом для региона.

«Благодаря этому проекту мы увеличим свою энергетическую безопасность. Мы будем получать даже большие объемы отпарного газа, чем получаем на эксплуатируемых сегодня месторождениях. Это позволит обеспечить потребности частного сектора экономики. Дело очень важное и нужное для нас», – отметил Владимир Илюхин.

Напомним, в прошлом году правительством региона и ПАО «НОВАТЭК» было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию на Камчатке морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа. В рамках соглашения стороны взяли на себя обязательства по созданию организационных и экономических условий для строительства на восточном побережье края перевалочного терминала по перегрузке СПГ с арктических судов-газовозов на обычные суда-газовозы. Ожидается, что мощность терминала составит до 20 млн тонн в год, а период его функционирования превысит 40 лет.

Реализация проекта окажет значительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры, торгово-экономических и научно-технических связей Камчатского края, а также газификации региона. Работы по строительству терминала планируется завершить не ранее 2022–2023 годов.





Справка

ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80 процентов добычи газа в России.