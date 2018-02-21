На Камчатку прибыл вертолёт санитарной авиации

Для Камчатки приобретен первый специализированный вертолёт санитарной авиации. Новое воздушное судно уже прибыло в регион и в ближайшее время будет задействовано в выполнении санитарных рейсов Камчатского центра медицины катастроф.

Специализированное воздушное судно осмотрел губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. «Санитарная авиация для Камчатки жизненно необходима. Воздушное сообщение порой дает единственную возможность оперативно оказать медицинскую помощь жителям отдаленных и труднодоступных сел края. Наличие специализированного борта, оснащенного самым современным оборудованием, позволит значительно повысить качество оказания экстренной помощи камчатцам», – отметил Владимир Илюхин.

Новый вертолет Ми-8МТВ приобретен в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина. Субсидии на развитие санавиации в 2017 году получили 34 субъекта страны. Первый специализированный вертолет прибыл в край благодаря участию региона в федеральной программе.

«Это радостное событие в системе здравоохранения края. Вертолет обеспечен всем необходимым для проведения лечебно-реанимационных мероприятий. В настоящее время бригады центра медицины катастроф берут с собой в рейсы переносное оборудование, с новым модулем, конечно, будут созданы совершенно другие условия оказания экстренной медицинской помощи», – отметила министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко.

Новый вертолет может находиться в воздухе до 6 часов. Он предназначен для одновременной транспортировки двух пациентов.

«80 процентов пациентов эвакуируются в тяжелом состоянии, и от того, в каких условиях такой пациент будет транспортироваться, в буквальном смысле зависит жизнь человека. Медицинская аппаратура модуля предназначена для обеспечения поддержания жизненно важных функций человека. Это 2 аппарата искусственной вентиляции легких с модулем подачи кислорода, инфузоматы, позволяющие проводить дозированное внутривенное введение лекарственных препаратов. Также имеются дефибриллятор, современная следящая аппаратура, в том числе кардиомониторы, пульсоксиметр, электрокардиограф. Все это позволяет следить за работой жизненно важных органов человека и при необходимости проводить коррекцию лечения пациента в полете», – рассказала директор Камчатского центра медицины катастроф Галина Фещенко.

Добавим, в прошлом году вертолетами санавиации на Камчатке было выполнено 252 санитарных рейса, из отдаленных сел региона в районные больницы и медучреждения краевого центра эвакуированы более 400 человек, в том числе 124 ребенка, среди которых 26 детей в возрасте до 1 года.