В краевой детской больнице – новое отделение реанимации

Первых пациентов приняло новое отделение реанимации Камчатской краевой детской больницы.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, реконструкция помещений отделения анестезиологии и реанимации и строительство сетей централизованной подачи кислорода были проведены в конце 2017 года. Сегодня отделение принимает первых пациентов в условиях, отвечающих современным требованиям, с использованием новейших технологий.

«Для нового отделения анестезиологии и реанимации отведены обособленные помещения, выделены блоки для раздельного размещения новорожденных и детей старшего возраста. Во всех помещениях проведен капитальный ремонт, проложены сети централизованной подачи кислорода. Также приобретено дополнительное оборудование, в том числе для выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела», – сообщила министр здравоохранения края Татьяна Лемешко.

Она добавила, что в общей сложности на реконструкцию и переоборудование реанимации детской больницы из краевого бюджета было затрачено больше 30 миллионов рублей.

«Нам удалось разделить потоки пациентов – новорожденных детей и детей старше одного месяца, удалось значительно улучшить материально-техническую базу. Это специальное оборудование, предназначенное для реанимационных отделений, – говорит и. о. главврача больницы Жанна Скобец. – У нас появился высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи-реаниматологи из Санкт-Петербурга провели обучение наших специалистов работе с новым оборудованием».

Жанна Скобец пояснила, что после проведения капитального ремонта в реанимационном отделении созданы оптимальные условия как для работы персонала, так и для пребывания детей и их родителей, которые могут навещать детей.

«В отделении появились отдельная манипуляционная, отдельная ожоговая палата, отдельный изолятор для новорожденных. В последние годы правительство с большим вниманием относится ко всем нашим проблемам и просьбам», – отметила и. о. главврача краевой детской больницы.