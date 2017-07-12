Свинокомплекс «Камчатский» выдаёт 60 видов мясопродуктов

В конце 2017 года на территории свинокомплекса «Камчатский» запущен в работу новый цех по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Накануне свинокомплекс и его производственный цех посетили губернатор края Владимир ИЛЮХИН и министр сельского хозяйства региона Александр КУЧЕРЕНКО.

Глава региона обсудил с руководством предприятия планы по дальнейшему развитию свинокомплекса.

«Работа в новом цехе организована на должном уровне. Ассортимент продукции достаточно широкий, качество отвечает всем установленным требованиям. Отмечу еще один важный момент – создание новых рабочих вакансий. С вводом цеха в эксплуатацию их количество составило около 100 мест», – сообщил Александр Кучеренко.

Новый комплекс производит колбасные изделия – до 3,5 тонны в смену и мясные полуфабрикаты – до 1,5 тонны в смену.

«Мы уже освоили производство 60 видов продукции, это различные колбасы и копчености. Наша главная цель – производить натуральную, высококачественную продукцию. Покупатели уже распробовали наши продукты. Я считаю, что за полтора года реализации проекта достигнут неплохой результат», – сказал инициатор проекта по организации свинокомплекса Александр Никитин.

Напомним, что общая стоимость инвестпроекта по созданию свинокомплекса «Камчатский» составляет более 700 млн рублей, из них собственные средства инициатора – порядка 500 миллионов. Также свинокомплексу оказывается значительная господдержка.

«Отрадно, что наши местные камчатские предприятия развиваются и растут. Мы стараемся оказывать всю возможную поддержку в реализации данного инвестпроекта. Его инициатором является резидент территории опережающего развития, поэтому для свинокомплекса предусмотрены различные льготы, в том числе налоговые. Будет оказана поддержка и при строительстве электрической подстанции. Также мы субсидируем процентную ставку по кредитам и компенсируем затраты при закупке племенного поголовья», – отметил Александр Кучеренко.