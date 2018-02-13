Урожай как с картинки?

Доводилось ли вам слышать, как увлеченные выращиванием овощей различных сортов на своем приусадебном хозяйстве люди сетуют на низкое качество полученного урожая?

При взгляде на глянцевую картинку упаковки, глаз камчатского дачника загорается, хочется в наших сложных природных условиях все же вырастить достойную продукцию для себя и своей семьи.

Растение начинается с семени. От того, какого оно качества, во многом и зависит урожай. На что же в первую очередь следует обращать внимание, выбирая яркий пакетик с семенами? Как застраховать себя от приобретения недоброкачественной продукции?





Упаковка – паспорт семян

Семена (семеннойматериал) – вид продукции, используемый для получения урожая. В торговом обороте встречается изобилие ассортимента семян. По внешнему виду даже опытному огороднику определить их качество практически невозможно, а тем более определить принадлежность к тому или иному сорту.

При покупке семян необходимо ознакомиться с информацией, указанной на упаковке:

– наименование и адрес фирмы (продавца семян),

– наименование государственного стандарта на посевные качества,

– номер партии,

– масса (в граммах) или количество (в штуках) семян в пакетике,

– срок реализации,

– наименование производителя или фасовщика семян.

Надписи должны быть хорошо читаемы, не размыты.

Нарушение требований при маркировке семян: реализация импортных семян, происхождение – Япония, отсутствие информации на пакетах и документов о качестве





Кроме этого, в специализированных магазинах, занимающихся реализацией пакетированных семян, по требованию покупателя должны предоставить документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества. Это может быть сертификат, свидетельство о качестве семян, содержащие информацию о культуре, сорте, сроке действия документа, всхожести, номер партии семян.

К сожалению, даже наличие документов не может обеспечить получение гарантированного урожая.

Как нам рассказали в управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, встречаются нарушения, связанные с истекшим сроком реализации семян. Такие семена не могут находиться в торговом обороте. Также реализуются семена, качество которых не соответствует требованиям нормативных документов, либо на семенной и посадочный материал сельскохозяйственных культур отсутствуют документы.

На территории Российской Федерации фиксируются случаи, когда недобросовестные производители и поставщики семян игнорируют сортовые и посевные показатели качества семян, фальсифицируют характеристики сорта, часто встречается ложная информация о сроках созревания сельскохозяйственных культур (например, среднеспелые сорта овощных культур выдают за скоро- или раннеспелые). В данном случае покупателю пригодится информация из других источников, например из официального издания Министерства сельского хозяйства РФ – Государственного реестра селекционных достижений.

Госреестр включает в себя сорта сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территории РФ, что дает право размножать, ввозить, реализовывать семена и посадочный материал определенного сорта. Включение сортов в госреестр защитит покупателя и от приобретения генно-модифицированных семян.

Ввоз на Камчатку сортов семенного картофеля («гулливер», «синеглазка», «салблю»), не включенных в госреестр







Использование импортных семян неизвестного происхождения и не включенных в госреестр, приведет к массовому проникновению на поля страны, садовые и огородные участки импортных, не адаптированных к российским условиям сортов и гибридов, а также опасных возбудителей болезней и вредителей растений и генно-модифицированного семенного материала.

«Требования законодательства Российской Федерации об осуществлении государственного надзора в области семеноводства, контроля сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений и их фитосанитарного состояния обусловлены тем, что от состояния семян зависит в конечном итоге не только качество и безопасность продукции, но и безопасность страны – продовольственная и экологическая, – пояснила специалист отдела земельного и семенного контроля камчатского Россельхознадзора Алевтина Глебова. – Нарушение семенного законодательства может повлечь административную ответственность по ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».





Куда жаловаться?

В случае приобретения семян с нарушением правил маркировки, с пониженной всхожестью или потерявших всхожесть, обязательно сохраняйте упаковку и товарный чек (при наличии). Это даст вам возможность при оформлении претензии защитить свои права потребителя и выявить недобросовестного продавца. С заявлением о некачественных семенах можно обратиться в управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу по адресу: 683049, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 58; тел. 8 (415-2) 22-42-48, факс 8 (415-2) 22-42-43.