«Поколение М» пришло на Камчатку

Новые возможности открылись перед камчатскими детьми и подростками, увлекающимися киноискусством. Для них один из ведущих мобильных операторов России при поддержке правительства Камчатского края в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» запустил в Петропавловске-Камчатском масштабную культурно-образовательную программу.

Старт новому киносезону «Поколения М» дал премьерный показ российского детского фильма «Жили-были мы», который состоялся 2 марта в Петропавловске-Камчатском и собрал более 250 юных зрителей. Открыла показ и провела мастер-класс по созданию сценариев Анна Чернакова, режиссер-постановщик и сценарист фильма. Попробовать свои силы в новом творческом направлении «Поколения М» и снять собственный первый фильм может каждый камчатский подросток от 11 до 18 лет. Авторы лучших работ получат уникальную возможность – стажировку в ведущих киностудиях в Москве.

«Мы хотим вдохновить как можно больше наших детей, рассказать о том, какие широкие возможности для творческой самореализации предлагает проект «Поколение М» каждому ребенку, независимо от места проживания и достатка семьи. Уже сегодня ребята могут снять собственный фильм или ролик, разместить его на виртуальной творческой площадке проекта – pokolenie.mts.ru – в разделе «Кинозал». Авторы лучших работ – победители федерального этапа конкурса – пройдут практику в известных московских киностудиях», – прокомментировал Сергей Егошин, директор филиала МТС в Камчатском крае.

«Приятно осознавать, что в нашем регионе работают такие представители социально ответственного бизнеса, которые оказывают поддержку творческой молодежи. Создание благоприятных условий для творческой активности детей и подростков, выявление и развитие их интеллектуального потенциала – приоритетные направления государственной молодежной политики Камчатского края. Наши усилия направлены на выявление и поддержку талантливых ребят, которые в дальнейшем, возможно, благодаря и нашему участию смогут попасть на большой звездный Олимп. Мы бы хотели, чтобы наши камчатские ребята благодаря проекту «Поколение М» могли реализоваться и прославиться не только на территории полуострова, но и по всей стране и даже за ее пределами. Проект «Поколение М» дает замечательный шанс одаренным детям и подросткам, открывает перед ними большие возможности и может стать отправной точкой в новую увлекательную жизнь, полную впечатлений», – отметил Алексей Войтов, вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Камчатского края.

После просмотра ребята задали свои вопросы режиссеру Анне Чернаковой о том, как снимался фильм, и получили автографы. Еще более 30 подростков приняли участие в мастер-классе, на котором она поделилась с ребятами секретами профессии.

«Я счастлива, что благодаря «Поколению М» у нас есть возможность показать фильм детям Камчатского края – места, где начинается Россия, и что этим мы открываем культурно-образовательную программу для детей. Нашему детскому кино очень сложно пробиться к зрителю, но мы абсолютно уверены, что оно необходимо для воспитания ребенка и как человека, и как гражданина. Мы надеемся, что наш фильм, предназначенный для семейного просмотра, будет не только увлекательным зрелищем, но и сможет пробудить интерес к отечественной истории и культуре и послужить предметом обсуждения на школьных уроках истории, вдохновить детей на собственное творчество», – рассказала Анна Чернакова, режиссер-постановщик и сценарист фильма.

Получать поддержку и советы звездных наставников ребята могут и в дальнейшем на виртуальной творческой площадке проекта – рokolenie.mts.ru, где собраны мастер-классы и упражнения от ведущих российских режиссеров. В творческую группу «Поколения М» входят признанные мэтры киноискусства: Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, один из авторов фильма «Жили-были мы», заслуженный деятель искусств России, актер, режиссер и сценарист Александр Адабашьян и многие другие.

Помимо киноискусства в рамках проекта «Поколение М» представлены еще 14 жанровых направлений, в которых дети могут проявить себя. Единственное, что для этого необходимо, – доступ в интернет. Например, в прошлом году 17-летний Дмитрий Воронцов из села Шаромы Мильковского района Камчатского края стал победителем фотоконкурса «Фоторепортаж».

Важно и то, что своим творчеством школьники могут помогать другим: все активности на сайте проекта конвертируются в «живые деньги» и переводятся в благотворительные фонды на лечение тяжелобольных детей. За три года в рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 детям.





О проекте «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта – сайте pokolenie.mts.ru, в группе «ВКонтакте» и на странице в Instagram – дети могут проявить талант, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за лайки и репосты в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года баллы переводятся в реальные деньги и направляются на лечение детей.





О фильме «Жили-были мы»

Фильм снят по мотивам повести «Хрустальный ключ», ставшей лауреатом III Международного конкурса имени Сергея Михалкова и опубликованной издательством «АСТ» в 2013 году. Эта сказочная и трогательная история будет интересна и детям, и их родителям. Авторы использовали необычные декорации и костюмы, анимацию. Вместе с актерами-детьми в фильме снимались звезды отечественного кино, известные и любимые зрителями: Дмитрий Певцов, Елена Сафонова, Алена Бабенко, Александр Адабашьян, Владимир Ильин, Леонид Бичевин, Светлана Иванова, Михаил Жигалов. В фильме звучит музыка известного английского композитора Гэвина Брайерса.

«Жили-были мы» – это история шестилетней девочки Маруськи, чья мама, обидевшись на нее и папу за испорченный чертеж и сломанные часы, уезжает в город, а когда вернется – не знает. Папа решает, что они с Маруськой тоже уедут куда глаза глядят. Но девочке не хочется покидать свой дом и маму. Чтобы потянуть время, она начинает рассказывать папе сказку о том, как мама, еще маленькой девочкой, ради его спасения отправилась в приключение в прошлое, где пережила страшные опасности и встретила удивительных людей.





Сергей СЕМЕНОВ