Новый детский сад откроется на Северо-Востоке

Новый детский сад откроется на Северо-Востоке

В Петропавловске-Камчатском на улице Дальневосточной к 1 сентября откроется новый детский сад на 260 мест. Сейчас строительство объекта находится на завершающей стадии.

«Мы приступили к возведению объекта в 2016 году. Подрядчик быстро выполнил работы по устройству фундамента, стен, навесных фасадов и монтажу окон. Сейчас завершается выполнение внутренних отделочных работ. Для них используются только современные материалы, предназначенные для детских учреждений. Уже в начале мая на Камчатку должна прибыть мебель для будущего учреждения. Сад будет полностью готов к приему ребят уже этим летом, и с 1 сентября дети пойдут в новый детский сад», – рассказалАндрей Дегодьев, заместитель министра строительства края.

Строительство детского сада идет в центре нового жилого массива в микрорайоне Северо-Восток. Современное здание рассчитано на 260 мест. Детсад состоит из пяти блоков, соединенных галереей. В одном из блоков предусмотрен бассейн, а также музыкальный и танцевальный залы.

Добавим, за последние 7 лет на Камчатке построены 6 дошкольных образовательных учреждений. Это позволило дополнительно приять в детские сады свыше 1 000 детей. Благодаря этому в 2016 году в крае было выполнено поручение Президента России Владимира Путина о ликвидации очереди для детей в возрасте 3–7 лет. В настоящее время главой государства определен приоритет – ликвидировать очереди в ясли для детей от двух месяцев до трех лет. С этой целью в регионе проводится комплекс мероприятий по расширению сети образовательных учреждений.

новостройка
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