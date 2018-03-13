Календарь 19-25 марта 2018 г.
19 марта
- Родился Сергей Александрович Федотов, академик Российской академии наук, бывший директор Института вулканологии ДВО РАН (1931 г.).
- День подводной лодки К-456 «Вилючинск» (1996 г.).
20 марта
- Родился Георгий Павлович Ильин, председатель исполкома камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель Арбитражного суда Камчатского края в почетной отставке (1967 г.).
21 марта
- В 1966 году на одну тысячу жителей Камчатки приходилось по подписке 1 260 экземпляров газет и журналов. По этому показателю мы занимали в РСФСР второе место, впереди нас был только Магадан.
22 марта
- Родился Игорь Владимирович Редькин, председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто», депутат Законодательного Собрания Камчатского края (1966 г.).
- Родилась Инга Леонидовна Бояркина, секретарь избирательной комиссии Камчатского края (1974 г.).
- В 1966 году указами президиума Верховного Совета СССР большая группа работников сельского хозяйства Камчатки была награждена орденами и медалями. В частности, двое были удостоены ордена Ленина, 7 – ордена Трудового Красного Знамени, 16 – ордена «Знак Почета».
- В 1999 году на учредительной конференции, проходившей в Москве, была учреждена межрегиональная общественная организация – камчатское землячество «Гамулы».
23 марта
- 55 лет со дня рождения Павла Алексеевича Степанова, графика, живописца, члена Союза художников России, гендиректора сети магазинов «Золотая кисть» (1963 г.).
- Родился Владимир Васильевич Потанин, глава Новолесновского сельского поселения, председатель собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Елизовского района (1950 г.).
- В 1966 году бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос об открытии в Петропавловске дневного отделения камчатского филиала Дальрыбвтуза. Занятия на дневном отделении начались лишь осенью 1968 года.
- В 1974 году был образован Камчатский краевой совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
24 марта
- Родился Александр Владимирович Пуртов, начальник управления Государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю (1961 г.).
25 марта
- Родился митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий (Сергей Геннадьевич Пологрудов), в прошлом – архиепископ Петропавловский и Камчатский (1956 г.).
- День образования КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» (1992 г.).
- День образования государственного природного заповедника «Корякский», расположенного на севере Камчатского края (1997 г.).
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