Календарь 19-25 марта 2018 г.

19 марта

  • Родился Сергей Александрович Федотов, академик Российской академии наук, бывший директор Института вулканологии ДВО РАН (1931 г.).
  • День подводной лодки К-456 «Вилючинск» (1996 г.).

20 марта

  • Родился Георгий Павлович Ильин, председатель исполкома камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель Арбитражного суда Камчатского края в почетной отставке (1967 г.).

21 марта

  • В 1966 году на одну тысячу жителей Камчатки приходилось по подписке 1 260 экземпляров газет и журналов. По этому показателю мы занимали в РСФСР второе место, впереди нас был только Магадан.

22 марта

  • Родился Игорь Владимирович Редькин, председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто», депутат Законодательного Собрания Камчатского края (1966 г.).
  • Родилась Инга Леонидовна Бояркина, секретарь избирательной комиссии Камчатского края (1974 г.).
  • В 1966 году указами президиума Верховного Совета СССР большая группа работников сельского хозяйства Камчатки была награждена орденами и медалями. В частности, двое были удостоены ордена Ленина, 7 – ордена Трудового Красного Знамени, 16 – ордена «Знак Почета».
  • В 1999 году на учредительной конференции, проходившей в Москве, была учреждена межрегиональная общественная организация – камчатское землячество «Гамулы».

23 марта

  • 55 лет со дня рождения Павла Алексеевича Степанова, графика, живописца, члена Союза художников России, гендиректора сети магазинов «Золотая кисть» (1963 г.).
  • Родился Владимир Васильевич Потанин, глава Новолесновского сельского поселения, председатель собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Елизовского района (1950 г.).
  • В 1966 году бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос об открытии в Петропавловске дневного отделения камчатского филиала Дальрыбвтуза. Занятия на дневном отделении начались лишь осенью 1968 года.
  • В 1974 году был образован Камчатский краевой совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

24 марта

  • Родился Александр Владимирович Пуртов, начальник управления Государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю (1961 г.).

25 марта

  • Родился митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий (Сергей Геннадьевич Пологрудов), в прошлом – архиепископ Петропавловский и Камчатский (1956 г.).
  • День образования КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» (1992 г.).
  • День образования государственного природного заповедника «Корякский», расположенного на севере Камчатского края (1997 г.).
камчатский календарь
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