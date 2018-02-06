Парк на Индустриальной и озеро Медвежье – лидеры голосования

Парк на Индустриальной и озеро Медвежье – лидеры голосования

В Петропавловске-Камчатском подведены итоги рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование состоялось 18 марта, в нем приняли участие 34 675 жителей краевой столицы, которые выбирали территорию для приоритетного благоустройства в 2018 году. Пункты голосования были расположены вблизи избирательных участков во всех микрорайонах города.

После подсчета голосов места в рейтинговом списке распределились следующим образом:

1. Парк на ул. Индустриальной (7 644 чел., 22 процента);

2. Озеро Медвежье (6 635 чел., 19 процентов);

3. Сквер с детской площадкой на ул. Звездной (4 804 чел., 14 процентов);

4. Стела с пакетботами «Св. Петр» и «Св. Павел» на въезде в город (4 101 чел., 12 процентов);

5. Аллея 300-летия флота (3 969 чел., 11 процентов);

6. Сквер у ДБ «Камчатка» (3 018 чел., 9 процентов);

7. Спортивная площадка на пр. Таранца (2 270 чел., 7 процентов);

8. Сквер на ул. Батарейной (2 234 чел., 6 процентов).

«Принято решение благоустроить в 2018 году две лидирующие территории – парк на Индустриальной и зону отдыха возле озера Медвежьего», – прокомментировал ситуацию глава ПКГО Виталий Иваненко.

Следующим в плане реконструкции на 2018 год по выбору горожан стал памятник Славы Пограничникам на площади Дзержинского. Он также будет благоустроен в этом году.

«Таким образом, в этом году в Петропавловске будут благоустроены три общественные территории», – сказал Виталий Иваненко. Он добавил, что остальные территории уже включены в муниципальную программу для благоустройства в последующие годы.

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