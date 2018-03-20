Общественные наблюдатели: «На наших участках всё прошло по-честному»

Более 200 общественных наблюдателей контролировали ход голосования на Камчатке 18 марта: нарушений не выявлено.

За выборами Президента 18 марта впервые по всей стране наблюдал корпус общественных наблюдателей. Раньше общественных наблюдателей на участки для голосования направляли только партии и кандидаты.

На Камчатке более 200 человек после необходимого обучения получили статус общественных наблюдателей по линии Общественной палаты Камчатского края, а также регионального отделения общероссийского движения «За чистые выборы».

Как сообщил председатель Общественной палаты края Алексей Костылев, все наблюдатели были набраны из числа скептиков и энтузиастов, которые горели желанием обеспечить максимальную законность и прозрачность процесса голосования.

«Честно говоря, в начале, когда шел процесс формирования корпуса общественных наблюдателей, мы очень сильно переживали, что не наберем необходимого количества неравнодушных граждан, готовых к активности не только в сети Интернет, сидя на диване. Причем работать надо было бесплатно: если общественные наблюдатели от кандидатов и от партий получают хоть какое-то, пусть и небольшое вознаграждение, то здесь оно не предусматривается в принципе. Тем не менее почти две сотни таких активных граждан нам удалось подобрать. Это были люди совершенно разных взглядов: кто-то за действующего Президента, кто-то активный его противник. Часть людей вообще были набраны по объявлению, и эти люди были убеждены, что на выборах все происходит нечестно.

Работали очень серьезно. Наши потенциальные наблюдатели взяли себе за правило сомневаться в любой вещи, которая не прописана в законе. В итоге выявлены только несколько незначительных фактов, которые никак не могут повлиять на итоги голосования. А именно – на двух участках по одному человеку не были внесены в список для голосования – этот момент был исправлен оперативно. На одном участке периодически «зависал» один из двух КОИБ – причем второй работал исправно, и после нашего обращения на этот участок выезжал техник. И еще на что обратили внимание наши наблюдатели: ручка на двери избирательного участка № 26 была плохо привинчена и граждане могли пораниться. Это всё! Больше не нашли ничего. При этом мы столкнулись с активной и агрессивной фейковой волной, когда на различные сайты наблюдателей направлялись видеоролики о якобы имевших место нарушениях. Конечно, мы разбирали каждый случай параллельно с избиркомом, и ничего из этих вбросов не подтвердилось. Зато теперь могу сказать одно, когда кто-то будет говорить, что нет на Камчатке активных граждан: я убедился, что это не так. Это был тот самый вариант народной милиции, которую мы иногда с ностальгией вспоминаем: люди с огромной энергией и желанием, чтобы это все проходило честно. Теперь мы знаем, что на Камчатке действительно есть гражданское общество», – сказал Костылев.

Молодежь из общероссийского общественного движения «За чистые выборы» также не выявила нарушений 18 марта. Как сообщила региональный координатор движения Анна Старченко, 58 студентов камчатских вузов и сузов прошли обучение и получили направления на избирательные участки Петропавловска, Елизова и Вилючинска.

«Наша общественная организация подготавливала и выдвигала в качестве общественных наблюдателей молодежь, молодых и перспективных ребят. Ребята прониклись своей важной миссией. Опыт получился положительный. Я думаю, что в будущем число наших общественных наблюдателей будет только расти. Мы готовы сказать с уверенностью, что на наших участках все прошлом по-честному», – сказала Старченко.

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» является самой крупной организацией независимых наблюдателей-юристов в России и имеет свои региональные отделения в большинстве субъектов Российской Федерации.