Результат ПУТИНА на выборах превзошёл итоги голосования в 2012 году

Действующий Президент России Владимир ПУТИН лидирует на выборах главы государства после обработки 99,84 процента итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Путин набирает более 56 млн 206 тысяч голосов избирателей, или 76,66 процента. За него проголосовало большинство избирателей России. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Это рекорд в истории постсоветской России, отметили в комиссии.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место – более 8 млн 648 тысяч голосов (11,8 процента), на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – 4 млн 151 тысяча голосов (5,66 процента). Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию удерживает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,67 процента голосов избирателей (более 1 млн 226 тысяч голосов). За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 1,04 процента (765 тысяч 122 голоса), Борис Титов (Партия роста) с 0,74 процента, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,68 процента, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,65 процента голосов.

По данным Центризбиркома, Владимир Путин не просто лидирует с огромным отрывом от других кандидатов, но намного превзошел результат, полученный им на прошлых выборах. В 2012 году за Путина проголосовало 45,6 млн избирателей, в 2004 году – 49 млн 563 тысячи человек.

Явка избирателей, как сообщили в ЦИК России, составила 67,49 процента. По мнению председателя ЦИК России, одним из факторов, повлиявших на явку, стала беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до сведения каждого россиянина была доведена информация о выборах.

Подведение итогов голосования продолжается.





Соб. инф.

Фото Василия ГУМЕНЮКА