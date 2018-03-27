Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания бывшего ДОРА

Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания бывшего ДОРА

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания бывшего Дома офицеров Российской армии. По окончании ремонтных работ в здании будет открыт Дом молодежи.

Участие в выездном совещании принял заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов, министр образования и молодежной политики региона Виктория Сивак, представители профильных министерств, заказчика, подрядчика и молодежи Камчатки.

«Проведен действительно большой объем работ. На мой взгляд, подрядчик и все ответственные службы со своими обязанностями справляются. Перед нами стояла основная задача – сохранить историческое здание, привести его состояние в соответствие с современными требованиями. Темп работ взят хороший, поэтому совсем скоро молодые и активные камчатцы объединятся под одной крышей в Доме молодежи», – отметил В. Илюхин.

Напомним, реконструкция здания началась по поручению главы региона в мае 2017 года. За прошедшее время были проведены все необходимые строительные работы. В настоящее время подрядчик занимается внутренней отделкой здания.

«Ремонт здания находится на завершающей стадии. Радует, что ребята активно участвуют в формировании образа этого здания, соединяя историческое значение, молодежную политику и свое желание что-либо изменить для достижения главной цели – дальнейшего развития Камчатки», – сказала В. Сивак.

Общая площадь здания – более 1 800 кв. метров. По проекту в нем оборудуют два зрительных зала: большой на 250 мест – на первом этаже, малый на 70 мест – на втором. Кроме того, в помещениях разместят различные учебные и репетиционные кабинеты.

«Буквально на прошлой неделе к нам приезжали коллеги из дальневосточных регионов и мы показывали им этот объект. Хочу сказать, что многие регионы нам по-хорошему завидуют, потому что такая поддержка есть не у всех», – сообщил командир штаба студенческих отрядов Камчатского края Дмитрий Шунькин.

Добавим, что до конца года все запланированные работы будут завершены.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

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