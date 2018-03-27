Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания бывшего ДОРА

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания бывшего Дома офицеров Российской армии. По окончании ремонтных работ в здании будет открыт Дом молодежи.

Участие в выездном совещании принял заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов, министр образования и молодежной политики региона Виктория Сивак, представители профильных министерств, заказчика, подрядчика и молодежи Камчатки.

«Проведен действительно большой объем работ. На мой взгляд, подрядчик и все ответственные службы со своими обязанностями справляются. Перед нами стояла основная задача – сохранить историческое здание, привести его состояние в соответствие с современными требованиями. Темп работ взят хороший, поэтому совсем скоро молодые и активные камчатцы объединятся под одной крышей в Доме молодежи», – отметил В. Илюхин.

Напомним, реконструкция здания началась по поручению главы региона в мае 2017 года. За прошедшее время были проведены все необходимые строительные работы. В настоящее время подрядчик занимается внутренней отделкой здания.

«Ремонт здания находится на завершающей стадии. Радует, что ребята активно участвуют в формировании образа этого здания, соединяя историческое значение, молодежную политику и свое желание что-либо изменить для достижения главной цели – дальнейшего развития Камчатки», – сказала В. Сивак.

Общая площадь здания – более 1 800 кв. метров. По проекту в нем оборудуют два зрительных зала: большой на 250 мест – на первом этаже, малый на 70 мест – на втором. Кроме того, в помещениях разместят различные учебные и репетиционные кабинеты.

«Буквально на прошлой неделе к нам приезжали коллеги из дальневосточных регионов и мы показывали им этот объект. Хочу сказать, что многие регионы нам по-хорошему завидуют, потому что такая поддержка есть не у всех», – сообщил командир штаба студенческих отрядов Камчатского края Дмитрий Шунькин.

Добавим, что до конца года все запланированные работы будут завершены.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края