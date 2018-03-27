Легенды, рассказы, стихи – на родных языках коренной Камчатки

Легенды, рассказы, стихи – на родных языках коренной Камчатки

На Камчатке стартовал ежегодный краевой конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края». Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике края.

В агентстве рассказали, что конкурс проводится для сохранения национального фольклора, родных языков, самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются взрослые авторы, а также школьники. Оргкомитетом будут рассмотрены работы на корякском, ительменском, чукотском, эвенском, алеутском языках в следующих номинациях: «Лучшее сказание (легенда)», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучший рассказ» (статья, очерк, зарисовка), «Лучшая видеоработа» (сюжет, анимационный фильм, музыкальный видеоролик и т. д.).

«Впервые конкурс стартовал в 2015 году. За три года в нем приняли участие 134 автора, из которых 32 школьника. На экспертную оценку жюри были представлены 165 творческих работ на ительменском, эвенском, корякском, чукотском и алеутском языках. Члены комиссии единогласно отметили, что идея сохранения родных языков объединила взрослых и детей, жителей краевого центра и отдаленных сел, таких как Ачайваям, Воямполка, Седанка, Лесная, Анавгай, Манилы, Ковран, Аянка, Тигиль, а также Пахачи. Заметным результатом конкурса стало открытие на базе Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова курсов по изучению языка и самобытной культуры корякского народа», – сообщила секретарь конкурсной комиссии Анна Сурикова.

Она добавила, что специалисты, деятельность которых связана с профессиональным владением языками коренных малочисленных народов Севера (преподаватели национального языка, профессиональные литераторы, иные деятели культуры и искусства), могут представить творческую работу в номинации «Профессионал».

«Я 35 лет преподавала в средней школе с. Слаутного корякский язык, – рассказывает преподаватель курсов корякского языка, участник конкурса Ольга Вайнеткан. – Оказалась вдали от родных мест, и меня охватила тревога: забывается наш родной язык, обычаи, история. Идея о преподавании корякского языка родилась в декабре 2017 года во время проведения церемонии награждения участников конкурса «Лучшая творческая работа на родных языках коренных малочисленных народов Севера». Теперь у меня группа «Чав'чыв'аелыел», в которую входят больше 25 человек. Это молодежь из округа и жители Елизовского района, Петропавловска-Камчатского. Возраст учеников от 10 до 60 лет. В группе коряки, русские, а также представители других национальностей. Есть люди из Корякского округа, которые учатся дистанционно. Мы изучаем письменность, учимся правильному произношению, читаем небольшие тексты, составляем предложения. За месяц подготовились и заняли третье место в краевом фестивале-конкурсе сказок «Мучгин лымңыль».

Отметим, что творческие работы направляются почтой в конверте с пометкой «Творческий конкурс» с 9.00 до 17.00 ежедневно (за исключением субботы, воскресенья) по адресу: 683040, Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1, каб. 531, а также по электронному адресу avp@kamgov.ru. По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в отдел по работе с коренными малочисленными народами Севера агентства по внутренней политике Камчатского края по телефонам: 8 (415-2) 43-01-57, 8 (415-2) 42-11-04 или по электронному адресу avp@kamgov.ru.

Прием заявок продлится до 30 сентября 2018 года. Подведение итогов и торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса традиционно состоится в декабре 2018 года.


Справка

Конкурс запрещает заимствовать чужие произведения, комиссия рассматривает только оригинальные (авторские) работы, направленные на сохранение и популяризацию культурных традиций и родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края.

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