Проверка на огонь

Проверка на огонь

В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, унесшим жизни 64 человек, Генеральной прокуратурой РФ дано поручение провести проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей по всей стране. Прокуратура Камчатского края с прошлой недели проводит эти проверки на территории края с привлечением специалистов МЧС.

По данным МЧС, в нашем регионе насчитывается более 230 организаций, работающих в сфере общественного питания, торговли, культурной и развлекательно-досуговой деятельности, рассчитанных на пребывание 200 и более человек. Прежде всего, речь идет о торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, объектах культуры и спорта.

К первому апреля в крае были проверены наиболее крупные из этих объектов: торгово-развлекательные центры «Шамса», «Планета», «Пирамида», торговые центры «Евразия», «Европейский», магазин «Детский мир», Дворец детского творчества в Петропавловске-Камчатском, торговые центры «Узон», «Южный», «Согжойторг» в Елизове и другие в районах края.

«Особое внимание при проверке уделялось содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре, а также действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применения первичных средств пожаротушения – огнетушителей. С персоналом и руководителями в ходе проверок проводились дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и знанию алгоритма действий в случае возникновения возгорания», – рассказал государственный инспектор пожарного надзора по Камчатскому краю Владимир Лактионов.

При этом инспекторы государственного пожарного надзора и представители прокуратуры осуществляют проверки не только тех помещений, в которых бывают посетители, но и административных корпусов, подсобных и складских помещений.

К сожалению, практически везде были выявлены нарушения, как со стороны собственников комплексов, так и предпринимателей, арендующих в них помещения.

Загроможденные и зауженные эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения или их отсутствие, перекрытые оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды, вентиляция, которая не отключается во время срабатывания пожарной сигнализации, отсутствие светящихся указателей путей эвакуации и так далее.

Все факты нарушений зафиксированы, по ним будут приняты меры прокурорского реагирования и установлен строгий контроль их безусловного исполнения.

Есть и такие объекты, где выполнены все требования пожарной безопасности, например краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества».

Кроме того, в МЧС уточнили, что вопросам предупреждения и недопущения возможных пожаров и ЧС сегодня уделяется большое внимание со стороны ведомства. С этой целью в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю ежеквартально проводятся публичные обсуждения с участием предпринимателей, представителей общественных организаций, руководителей органов государственной власти.

В мэрии Петропавловска посчитали необходимым привлечь представителей общественности к участию в проводимых прокуратурой и МЧС проверках.

«Жители Петропавловска очень близко восприняли известие о страшных событиях в Кемерове. Сегодня никто не остается в стороне от процессов, которые происходят по всей стране: к проверкам, которые проводятся государственными структурами, присоединяются общественные организации.

Цель такой работы – оказать содействие и сделать проверки максимально прозрачными. Мы должны быть уверенными в том, что они проводятся объективно. Нет задачи оказать излишнее давление на бизнес. В то же время законодательство Российской Федерации в рамках пожарной безопасности должно быть исполнено неукоснительно», – прокомментировал решение глава города Виталий Иваненко.


Соб. инф.

проверки
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