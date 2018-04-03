Владимир ИЛЮХИН: Озерновский ГМК может стать одним из крупнейших золотодобывающих предприятий края

Владимир ИЛЮХИН: Озерновский ГМК может стать одним из крупнейших золотодобывающих предприятий края

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН в рамках рабочей поездки посетил Озерновский горно-металлургический комбинат. Он оценил объем работ, выполненных на объекте к настоящему времени.

«В конце апреля здесь должно заработать производство. Пока это тестовый режим, но с учетом того, как работает на объекте инвестор, есть уверенность, что предприятие сможет выйти на плановые мощности в соответствии с графиком. Нужно сделать все необходимое, чтобы заявленные проектные сроки были выполнены, – сказал Владимир Илюхин. – Особенно важно, что сегодня здесь работает большое количество людей, получающих достойную заработную плату. Значительная часть сотрудников предприятия – жители Камчатки».

В настоящее время инвестор АО «СиГМА» выполняет строительно-монтажные и пусконаладочные работы модульной опытно-промышленной установки ЗИФ, производительность которой составит до 100 000 тонн руды в год. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию уже в конце этого месяца.

«Конечно, впереди еще колоссальный объем работы, но мы должны понимать, что Озерновское – очень перспективное месторождение, и я думаю, что со временем этот горно-металлургический комбинат может стать одним из крупнейших на Камчатке, именно поэтому объекту сейчас уделяется очень большое внимание», – заявил губернатор.

Вместе с тем уже завершено строительство подъездной дороги Лызык – Озерновское месторождение (62 км). Соответствующие документы для приемки построенной автодороги в эксплуатацию поданы в инспекцию Государственного строительного надзора Камчатского края.

«Небольшие задержки по сдаче дороги решены. И сейчас нужно правильно подойти к вопросу ее эксплуатации. На Камчатке сложилась такая практика, когда технологические проезды используются не только строителями, но и людьми, которые здесь живут. При этом нельзя забывать, что эта дорога построена в первую очередь для обеспечения строительства и полноценной работы ГМК, поэтому нужно очень грамотно относиться к такого рода проездам», – подчеркнул Владимир Илюхин.

Напомним, на Озерновском рудном поле уже выполнен комплекс геологоразведочных работ, инженерных изысканий и проектных работ с оперативным подсчетом запасов золота и серебра по участкам Бам и Хомут. Балансовые запасы Озерновского золоторудного месторождения по категории С2 для открытой отработки составляют 903 тысячи тонн руды с запасами золота 9 345 кг, забалансовые запасы – 85 тысяч тонн руды с запасами золота 897 кг.

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