Педагоги поборются за звание лучших

В Камчатском институте развития образования 9 апреля дан торжественный старт сразу трем региональным конкурсам профессионального мастерства среди педагогов. Об этом сообщили в краевом министерстве образования и молодежной политики.

В этом году за звание «Учитель года Камчатки» поборются 7 педагогов, за звание «Воспитатель года Камчатки» – 8, и 6 молодых специалистов примут участие в конкурсе «Педагогический дебют». Конкурсантам предстоит провести открытые уроки, продемонстрировать свои методические наработки на мастер-классе, обсудить актуальные проблемы сферы образования в рамках круглого стола, сказали в министерстве.