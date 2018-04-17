Выставка детского творчества «Театр в этюдах» откроется в художественном музее

27 апреля в художественном музее начнет работу выставка детского творчества «Театр в этюдах». Выставка приглашает зрителей познакомиться с театром как с прекрасным и особым миром, увидеть его глазами детей.



Ребята из творческой студии «Этюд» представят свои работы, посвященные театральному искусству. Это живописные и графические рисунки, коллажи, маски, батик – картины на шелке, работы в технике граттаж. Работы будут представлены в тематических разделах: «Архитектура. Театры городов мира», «Театральный костюм», «Театральная маска», «Мои мысли и фантазии о театре». Кроме того, зрители увидят декоративную композицию «Лебединое озеро» с балеринами-мышками, выполненными в технике сухого валяния.

Творческой студии «Этюд» в 2018 году исполняется 5 лет. В студии занимаются дети от 4 лет и взрослые. Они изучают живопись, графику, работу с керамикой, нестандартные техники изобразительного искусства. Учащиеся студии вместе с преподавателями посещают спектакли Камчатского театра драмы и комедии, бывают на экскурсиях за кулисами театра. Выставку «Театр в этюдах» творческая студия посвящает 85-летию Камчатского театра.

Открытие выставки состоится 27 апреля в 15.00. Вход на открытие свободный, стоимость входного билета в дни работы экспозиции – 40–80 рублей. Экспозиция открыта до 20 мая.

Телефон для справок: 8 (415-2) 42-42-88.

Адрес места проведения: Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62, Камчатский краевой художественный музей.