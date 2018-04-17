«Если честно, очень хочется домой!»

Сильные ветры, тяжёлый снег – «Берингия-2018» преодолевает самые трудные, самые северные этапы маршрута. Зато как тепло встречают отважных каюров в сёлах!





С новыми силами

После четырех суток отдыха в селе Каменском каюры выходят на старт 20-го этапа гонки «Берингия-2018» – КП «Каменское» – КП «Оклан». Расстояние между этапами составляет чуть более 40 километров, сообщили в оргкомитете гонки.

«Сегодня приняли решение выходить на старт. Пока погода позволяет: ветер утих и поземка совсем небольшая. Дальше по прогнозам до самого финиша должна быть хорошая погода, на что мы очень надеемся. Конечно, будем смотреть на соответствие реальной ситуации и прогнозов, но верим, что все пройдет хорошо и через неделю мы финишируем», – сообщил заместитель руководителя гонки «Берингия-2018» Артем Чернов.

Напомним, что 8 апреля «берингийцы» финишировали в селе Каменском, там изначально планировался один день отдыха. 9 апреля в селе прошли праздничные гуляния и чествование участников гонки, а 10 числа каюры планировали выйти в контрольный пункт «Оклан». Но непогода внесла свои коррективы, и гонка осталась в гостеприимном Каменском еще на два дня. Причина – погодные условия. Сначала была очень сильная пурга, а потом снег прекратился, но ветер по-прежнему не утихал.





Оклан плюс «Берингия»…

Все каюры финишировали в контрольном пункте «Оклан». Расстояние этапа – 38 километров. Сегодня было ясно, температура воздуха от –7 до –10 градусов, скорость ветра – 10–15 метров в секунду. «Берингийцев» разместили в сельском клубе. В маленьком Оклане проживают около 50 человек, однако с приходом гонки население села увеличилось практически вдвое.

Первым на финиш 20-го этапа пришел Валентин Левковский, с отставанием в три с небольшим минуты финишировал Вячеслав Демченко, каюр из Москвы. Третьим пришел Андрей Семашкин. Алиса Ищенко пришла на финиш четвертой и отыграла у своего ближайшего соперника Александра Чуприна 10 минут, но в общем зачете она пока на 5 месте с отставанием в 4 часа от Александра. 40 минут отделяют Виталия Тишкина от седьмого места, на котором закрепился Роман Мандятов, который сегодня финишировал девятым.

Сегодня, после 20-го этапа, с гонки были сняты шесть собак. По две собаки из упряжек Алисы Ищенко и Валентина Левковского, по одной у Романа Мандятова и Андрея Семашкина. О том, что будет снимать собак, Алиса говорила еще после финиша в Каменском. «Мышки – самые маленькие собаки в моей упряжке. У них все в порядке со здоровьем, лапки в хорошей форме, но они уже подустали и сейчас, по сути, являются якорями для всей нашей команды. Из-за них падает общая скорость упряжки, поэтому я решила снять своих девчонок, пусть отдыхают, а мы побежим дальше», – поделилась Алиса Ищенко.

Завтра, 13 апреля, каюры выходят на старт 21 этапа гонки – КП «Оклан» – КП «Река Ушканья». Протяженность маршрута – около 80 километров.





Вячеслав Демченко снял четырех собак

Накануне гонка финишировала в контрольном пункте «Река Ушканья». Каюры переночевали в лагере, который был разбит за несколько дней до прихода сотрудниками ЕДДС и администрации Пенжинского района. Протяженность маршрута 21-го этапа – 100 километров. Всего же с начала пути каюры преодолели 1 700 километров. По результатам этапа первым на финиш пришел Валентин Левковский, вторым – Вячеслав Демченко, третьим – Андрей Семашкин. Четвертым на финиш 21-го этапа пришел Геннадий Томилов, он опередил своего ближайшего преследователя, дебютантку гонки Алису Ищенко на 11 секунд. Шестым пришел Александр Чуприн. Вячеслав Демченко снял четырех собак. Это было запланировано. Дальше свой путь он продолжит уже на 12.

Сегодня, 14 апреля, гонка вышла на старт 22-го этапа КП «Река Ушканья» – КП «Слаутное». Этап достаточно протяженный – около 100 километров.





Каюры ушли на Аянку

15 апреля участники гонки «Берингия-2018» вышли на маршрут 23-го этапа – КП «Слаутное» – КП «Аянка». Каюрам предстоит пройти около ста километров.

Накануне все финишировали в селе Слаутном Пенжинского района. За 22-й этап каюры прошли 95 километров. Этап был достаточно сложным. Погода не баловала участников «Берингии». Был сильный ветер – 12–17 метров в секунду, температура воздуха на старте –15, на финише –7 градусов. Маршрут пролегал по руслу реки Пенжины. Снег очень тяжелый – перемороженный, по структуре – «крупа».

Первым на финиш, уже традиционно, пришел Валентин Левковский. Он прошел 95 километров за 7 часов и 52 минуты. Вторым финишировал Вячеслав Демченко, его время 8 часов 47 минут. Третьим в поселок пришел Андрей Семашкин.

Четвертым в Слаутное пришел Геннадий Томилов, чукотский каюр, пятой – Алиса Ищенко. Она проиграла на этапе 31 минуту. Шестым финишировал Захар Выквытке, который также представляет Чукотку. Седьмым на этапе и в общем зачете стал Виталий Тишкин. Александр Чуприн пришел к финишу этапа восьмым, но в общем зачете он пока удерживает 4 место. Самый северный каюр Камчатки Герман Николаевич Айначгин финишировал 9-м на этапе, в общем зачете он на 10-м месте. Роман Мандятов спустился в общем зачете на 8 место.

Всего за 22 этапа гонки каюры прошли 1 795 километров.





Джек Лондон и бабушкина песня

В понедельник, 16 апреля, у каюров снова вынужденный выходной. Причина – пурга, которая разыгралась на границе Пенжинского района и Чукотского автономного округа.

15 апреля каюры финишировали в контрольном пункте «Аянка». 23 этап пройден. Местные власти разместили участников гонки в спортивном зале сельской школы и по традиции усиленно кормят. Вчера в меню были котлеты из щуки и оленина во всех ее кулинарных проявлениях.

Когда гонка снова выйдет на маршрут, пока не ясно. Решение будет приниматься по погоде не только в Аянке, но и на перевале. К слову, в Маркове тоже пурга.

Как говорят участники гонки, этот этап был самым сложным. Расстояние между КП – 103 километра. Погода снова испытывала на прочность и людей, и собак. Вчера на этапе был сильный ветер и поземка. «Такое ощущение, что все погодные неприятности, которые случались за эту «Берингию», собрались вместе на этом этапе. Самый тяжелый для меня переход. Снег рыхлый, потом пошел снег. Ветер сильный, холодный, сухой. Собаки отказывались бежать, потому что не любят ветер. Я очень устала за этот этап. Хотелось все бросить и сняться, а собаки чувствуют настрой человека. Я потеряла веру в себя, и они сразу же сникли. Потом подумала, что мне все равно придется дойти до Аянки. Так что какой смысл? – поделилась впечатлениями дебютантка «Берингии-2018» Алиса Ищенко. – А потом на финише нас так встретили тепло! Все кричали: «Алиса! Алиса!» – подбадривали. Столько детей было вокруг. Как-то быстро заболтали меня, помогли распрячь собак, покормить. Наверное, хорошо, что выдался лишний выходной и собаки смогут отдохнуть. Хотя уже очень хочется домой, если честно».

Первым в Аянку пришел Валентин Левковский. На финише ему подарили половину туши оленя, но какая-то местная дворовая собака умыкнула мясо. Попытки найти и собаку, и мясо не увенчались успехом. Они бесследно исчезли.

Вторым финишировал Вячеслав Демченко, третьим – Андрей Семашкин. Четвертым в село пришел Геннадий Томилов, пятой и шестым – Алиса Ищенко и Виталий Тишкин соответственно.

«Переход был очень сложным! Мы хоть и прошли этот этап хорошо, но все равно было трудно. Я, чтобы не унывать совсем и не расклеиться, пел песенку собакам. Мне бабушка, когда я был маленьким, ее пела, чтобы я заснул скорее. Песенка про овечку. Собаки чувствуют, что я бодрюсь, и сами начинают быстрее бежать», – рассказал Виталий Тишкин.

Сейчас у каюров проходит встреча с местными школьниками. Участники гонки рассказывают детям о «Берингии», ездовом спорте и о тех трудностях, которые им приходится преодолевать.

«Если останемся здесь еще на один день, то пойду записываться в библиотеку. Я уже получила в Каменской библиотеке читательский билет. Пока пурговали – перечитала «Северные рассказы» Джека Лондона. Он очень хорошо описывал в них женщин. Кстати, на 23 этапе эти рассказы придали мне сил. В них очень сильные женщины, поэтому сразу начинала думать, что я тоже смогу все выдержать, я же не хуже. И это помогло», – рассказала Алиса Ищенко.





Соб. инф.