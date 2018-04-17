Анна БОРИСОВА – учитель года Камчатки

На Камчатке подвели итоги конкурсов профессионального мастерства «Учитель года Камчатки», «Педагогический дебют», «Воспитатель года Камчатки».

В течение недели претенденты на победу демонстрировали свое мастерство, делились оригинальными идеями и раскрывали свой педагогический талант. В субботу, 14 апреля, марафон конкурсных испытаний завершился церемонией награждения.

С приветственным словом к конкурсантам обратилась первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова. «Учебный год выходит на финишную прямую, и в камчатской педагогической летописи появились новые имена. Приятно, что в Камчатском крае так много талантливых специалистов. Ваши педагогические наработки и тот опыт, которым вы поделились в ходе конкурсных испытаний, очень важны для региональной системы образования. Спасибо вам, что вы есть у наших детей», – сказала Ирина Унтилова.

Программа конкурсных испытаний была очень насыщенной: мастер-классы, дискуссии, открытые уроки и беседы с учащимися. В рамках награждения министр образования и молодежной политики края Виктория Сивак поблагодарила участников конкурса за профессионализм, оригинальность и обмен педагогическим опытом.

По итогам испытаний лучшим учителем Камчатского края признана учитель английского языка гимназии № 39 Петропавловска-Камчатского Анна Борисова. Лауреатами конкурса стали учитель начальных классов средней школы № 33 с углубленным изучением отдельных предметов краевого центра Татьяна Кобец-Борисова и учитель начальных классов средней школы № 1 Петропавловска Ирина Козленко.

Открытием года в конкурсе «Педагогический дебют» стала учитель истории и обществознания средней школы № 1 Вилючинска Екатерина Смирнова.

Среди воспитателей края победу одержала музыкальный руководитель детского сада «Солнышко» Соболевского муниципального района Елена Дудинова. Лауреатами стали воспитатель детского сада № 6 Вилючинска Марина Воронина и воспитатель детского сада № 7 комбинированного типа Петропавловска-Камчатского Светлана Колчина.

Почетное звание «Преподаватель года» присуждено преподавателю специальных дисциплин Камчатского морского энергетического техникума Сергею Екимову.

Победители и лауреаты конкурсов награждены дипломами, денежными премиями и ценными подарками.