1 мая на Камчатке вновь вырастет минимальная зарплата

1 мая на Камчатке вновь вырастет минимальная зарплата

1 мая в Камчатском крае уже второй раз в этом году будет увеличен минимальный размер заработной платы.

Дополнительное соглашение к региональному соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2018 год сегодня подписали губернатор Владимир Илюхин, председатель федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин и председатель регионального объединения работодателей края «Союз руководителей предприятий» Евгений Кабанов.

«Мы уже второй раз в этом году подписываем документ, который регламентирует увеличение размера минимальной заработной платы на Камчатке. В рамках исполнения поручения Президента, а также в соответствии с федеральным законодательством в крае с 1 мая устанавливается минимальная заработная плата в размере федерального минимального размера оплаты труда – 11 163 рубля», – сказал губернатор Владимир Илюхин.

С учетом применения районного коэффициента и надбавок размер минимальной заработной платы на Камчатке с 1 мая 2018 года составит 29 024 рубля (при коэффициенте 1,8) и 26 791 рубль (при коэффициенте 1,6).

Решение о заключении соответствующего соглашения было принято 20 марта 2018 года на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в крае.

«Минимальная заработная плата – регулятор оплаты труда в разных отраслях экономики. Сегодня не только бюджетные организации, но и предприятия промышленного комплекса и других отраслей ориентируются на этот показатель. Это вывод из тени заработной платы, увеличение отчислений в бюджет края, муниципальных образований и внебюджетные фонды. Кроме того, благодаря действию регионального соглашения мы поддерживаем социальную защищенность наиболее низкооплачиваемой категории работников, снижаем уровень бедности в крае», – отметил губернатор.

Минимальная зарплата более чем на 30 процентов превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. На этом акцентировал внимание председатель федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.

«Если прошлое соглашение стало прорывом в системе установления минимального размера оплаты труда, то сейчас это, безусловно, показатель стабильности и уверенности работников. От себя хочу добавить, что с подписанием данного соглашения 1 мая Камчатский край уходит от понятия «работающий человек – бедный человек», потому что минимальная заработная плата более чем на 30 процентов будет превышать прожиточный минимум трудоспособного человека», – подчеркнул Андрей Зимин.

Напомним, 1 января 2018 года в Камчатском крае была установлена минимальная заработная плата в размере 9 489 рублей. С учетом применяемых на территории края районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера минимальная зарплата в крае с 1 января 2018 года составляла 24 761 рубль, в Корякском округе – 26 569 рублей, в Алеутском районе – 28 467 рублей.

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