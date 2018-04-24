За несколько часов – более 7 литров крови

В пятницу, 20 апреля, Камчатская краевая станция переливания крови провела акцию, приуроченную к Национальному дню донора крови. За несколько часов доноры сдали более 7 литров крови. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

«Меньше чем за полдня в акции приняли участие 18 человек. Они сдали кровь и ее компоненты – всего более 7 литров. После сдачи донорам выдавалась сувенирная продукция с логотипом службы крови и шоколад», – рассказали представители министерства.

Там добавили, что в среднем за одну акцию кровь сдают порядка 30–40 человек – это около 15 литров. «Сегодня идет всероссийская акция, но доноры к нам ходят каждый день, независимо от того, акция это или нет. Мы их принимаем и заготавливаем кровь каждый день. Каждый месяц мы проводим различные акции федерального значения, собственные и совместные с камчатскими предприятиями. В нашем коллективе тоже много доноров», – рассказала главный врач ГБУЗ «Камчатская краевая станция переливания крови»Алла Ткаченко.

Добавим, ежегодно краевая станция переливания крови принимает более 2 тысяч доноров, в списках есть даже семейные династии. Тем, кто сдает кровь регулярно, присваивается звание «Почетный донор» и назначаются денежные выплаты. Сдать кровь может любой здоровый гражданин, достигший 18 лет.





Справка

Впервые в России кровь от человека к человеку была перелита 186 лет назад – 20 апреля 1832 года. До конца XIXвека в России было проведено 60 переливаний, и все они носили экспериментальный характер.

Камчатская краевая станция переливания крови ведет свою историю с 1959 года, когда при областной больнице было организовано отделение переливания крови. Самостоятельное учреждение – станция переливания крови – появилось в 1963 году.