«Русский двор» строит детсад и начальную школу

«Русский двор» строит детсад и начальную школу

В жилом районе АЗС на улице Топоркова краевой столицы ведется строительство детского сада и начальной школы под одной крышей – всего на 400 мест. Инициатором проекта является компания «Русский двор».

Еще в прошлом году данный инвестиционный проект был признан масштабным, что дало возможность застройщику ускорить подготовку к строительству и приступить к работе.

«Эта мера государственной поддержки очень востребована в Камчатском крае и позволяет инвесторам получать земельные участки без торгов», – подчеркнул заместитель руководителя агентства инвестиций и предпринимательства края Сергей Названов.

Год назад был составлен проект, проведена экспертиза и компания приступила к строительству объекта.

«Грунты были обводненные, мы отводили воду на глубине 7 метров с этого района, что повысило сейсмостойкость даже для существующих домов. Отвели воду, заложили фундамент. На сегодня готов «ноль» детского сада, – рассказал генеральный директор ООО «Русский двор»Николай Воронов. – По проекту здесь будет два блока под детский садик с яслями и два блока – это школа. Здание школы расположится на трех этажах, детсад будет двухэтажным. Строительство ведется в соответствии со всеми нормами».

Продуманная организация пространства – далеко не единственное преимущество нового детского сада. В дошкольном учреждении, рассчитанном на 216 ребят, будет бассейн. Садик смогут посещать и дети с ограниченными возможностями. Здесь для них предусмотрели все, вплоть до специальных лифтов и пожарозащищенного холла.

«На случай пожара у нас есть незадымляемые комнаты, где дети могут находиться в безопасности, ожидая эвакуации. Это на всех этажах. Также в каждой группе у нас предусмотрены окна, которые открываются снаружи, – отметил застройщик. – На прилегающей территории будет современная спортивная площадка для школьников с полем для мини-футбола и теннисными кортами».

Проектная стоимость детского сада – 400 млн рублей. Столько же денег необходимо, чтобы построить школу.

Достроить объект предприниматель рассчитывал через два года, однако полученный статус масштабного инвестиционного проекта позволит завершить работы гораздо раньше. «Планируем в 2020 году, но можем завершить на год раньше: все будет зависеть от финансирования. Мы можем получить кредит по сниженной ставке под 6,5 процента», – объяснил генеральный директор ООО «Русский двор» Николай Воронов.

По словам строителей, в этом году, как только растает снег, начнется активная работа по возведению стен, кровли и фасада.

Помимо детского сада и начальной школы частная компания планирует построить гимназию на 400 человек. Там будут учиться дети с 4 по 11 классы.

Успешная реализация проекта при поддержке правительства Камчатского края позволит улучшить ситуацию с наличием мест в дошкольных учреждениях краевой столицы.

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