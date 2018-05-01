Камчатка отметила ПЕРВОМАЙ

1 мая праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях края.

Первомайская демонстрация прошла в Петропавловске-Камчатском, объединив представителей трудовых коллективов самых разных отраслей экономики региона, студентов и школьников, спортсменов, активистов общественных организаций, творческих объединений.

Жителей полуострова поздравили губернатор края Владимир Илюхин, председатель Законодательного Собрания края Валерий Раенко, депутат Государственной Думы РФ Ирина Яровая и председатель федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.

По центру краевой столицы прошла 21 колонна, сформированная по отраслевому принципу. Их возглавили руководители профильных министерств края и профсоюзных объединений. Свои колонны трудовые коллективы украсили яркими эмблемами и плакатами, воздушными шарами и флагами. Работников многих учреждений и предприятий сопровождала специализированная техника. Кроме того, в демонстрации участвовали украшенные к празднику машины дорожных, коммунальных, медицинских служб и предприятий связи.

В Петропавловске-Камчатском была организована онлайн-трансляция первомайской демонстрации, в рамках которой работала мобильная студия. Ее гости также поздравили земляков с Первомаем, многие вспоминали о том, как праздник проходил в советские времена.

Затем на площади началась развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов и исполнители края. Была развернута выездная торговля.

По итогам праздника организации и учреждения, которые наиболее оригинально украсили свои колонны, будут отмечены грамотами и подарками.

По данным УМВД России по Камчатскому краю, в демонстрации приняли участие около 17 тысяч человек. В муниципальных образованиях края к праздничным мероприятиям присоединились порядка 21 тысячи человек.