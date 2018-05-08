Санкции и контрмеры: обсуждение проекта нового закона

Санкции и контрмеры: обсуждение проекта нового закона

Депутат Заксобрания края Владимир АГЕЕВ в составе группы экспертов принял участие в работе дискуссионной площадки «Россия: новые вызовы – новые возможности». Обсуждение прошло в филиале Всероссийской академии внешней торговли.

Тема обсуждения – проект нового закона об ответных мерах на санкции США и стран Запада. Инициатором дискуссии выступил молодежный парламент Камчатского края. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели камчатских вузов, а также приглашенные эксперты.

«Сегодняшняя дискуссия посвящена одному из наиболее важных и обсуждаемых в настоящее время законов для нашей страны – «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Задача нашей встречи – обсудить с экспертами, молодежью, студенческим сообществом шаги, которые предпринимают наши политические оппоненты, и возможность контрмер России. Формат нашей дискуссии простой, потому что аудитория молодая, активная, готовая спорить и вносить свои предложения. Сегодня у молодежи есть реальный шанс повлиять на взаимоотношения между двумя ведущими державами мира», – рассказал председатель молодежного парламента края Юрий Новоселов.

В качестве экспертов также выступили: министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев, уполномоченный при губернаторе края по защите прав предпринимателей Станислав Борцов, президент региональной Торгово-промышленной палаты Евгений Кабанов, руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России Лев Бойцов и другие.

По словам директора дальневосточного филиала ВАВТ Елены Дворцовой, которая также выступила в качестве эксперта, подобные дискуссии в вузе планируется проводить регулярно.

«Оглядываясь на историю нашего государства, мы видим, что Россия с XV века находилась под санкциями. Поводы были разные, и, видимо, они будут находиться постоянно. По оценкам международных экспертов, политика санкций – контрпродуктивна и бесперспективна. Закон, проект которого мы обсуждаем, пока имеет предупреждающий характер, его статьи могут быть и отменены, как только страны будут общаться с Россией на равных. Моя позиция – закон необходимо поддержать. Нам надо отстаивать свои национальные интересы и быть приверженцами устава ООН», – рассказала она в своем докладе.

«Площадка Академии внешней торговли выбрана не случайно, ведь этот вуз занимается изучением внешнеэкономической деятельности. Законопроект связан с политической и экономической сторонами жизни. Он очень важен, и его особенность в том, что он был внесен всеми парламентскими фракциями в Государственной Думе, что обозначает их консолидированную позицию. Законопроект направлен на помощь развитию отечественного рынка и производства и не обязывает вводить все меры единовременно. Кроме того, в законе сказано, что для каждой меры необходимо экономическое обоснование и решение Правительства России», – сказал в своем выступлении заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства краевого парламента Владимир Агеев.

Он отметил, что новый закон будет направлен не только на применение контрмер на санкции против нашей страны, но и даст возможность развитию отечественной промышленности и экономики и проведению технологического прорыва, на котором еще раз акцентировал внимание российский Президент на встрече Союза ректоров России.

«Примером новых возможностей может служить продуктовое эмбарго. Когда в нашей стране были введены определенные ограничения в поставках зарубежной продукции, в это время стал активно развиваться отечественный агропромышленный комплекс. На территории Камчатского края это дало возможность многие зарубежные товары заместить нашими. Кроме того, у нас есть программа импортозамещения, к примеру, в оборонном комплексе. Но это не значит, что мы должны самоизолироваться, закрыться от других рынков. Сегодня на нашей дискуссионной площадке мы говорили об этом. Для нашей страны становится актуальным сотрудничество с другими странами. Для Камчатки, прежде всего,– это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня мы услышали предложения, заслуживающие внимания, которые можно было бы внести в данный проект. Они будут обсуждены в Законодательном Собрании, и заключение по данному законопроекту будет направлено в Государственную Думу», – добавил Агеев.

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