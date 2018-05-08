Календарь 14-20 мая 2018 г.

14 мая

  • 85 лет со дня рождения Леонида Павловича Лельчука, бывшего заместителя губернатора Камчатской области, руководителя камчатского землячества «Гамулы» в Москве (1933 г.).

15 мая

  • В 1975 году по ходатайству местных партийных и советских органов, командования камчатского пограничного отряда Совет Министров РСФСР присвоил одной из застав области имя Героя Советского Союза младшего лейтенанта Гавриила Кирдищева.

16 мая

  • 105 лет со дня рождения Петра Михайловича Грибова, почетного гражданина г. Петропавловска-Камчатского, в 1963–1977 годах – директора Петропавловского судоремонтно-механического завода (1913–2000 гг.).
  • 75 лет со дня рождения Владимира Вальтеровича Куркина, бывшего председателя комитета Совета народных депутатов Камчатской области по экологии и природопользованию (1943 г.).
  • Родился Александр Александрович Смышляев, камчатский писатель и краевед, председатель правления камчатского регионального отделения Союза писателей России (1952 г.).
  • Родился Николай Васильевич Бянкин, атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска (1956 г.).

17 мая

  • Родился Михаил Викторович Смагин, депутат Законодательного Собрания Камчатского края, заместитель председателя комитета ЗСКК по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности (1956 г.).
  • Родился Александр Николаевич Гольняк, глава сельского поселения «село Ивашка» Карагинского района (1971 г.).
  • В 1937 году были организованы сберегательные кассы 1-го разряда в районных центрах Тигильского, Карагинского и Пенжинского районов и отделение Госбанка в Палане.
  • В 1949 году было образовано Камчатское морское пароходство (первоначально – Камчатско-Чукотское государственное морское пароходство – КЧГМП).

18 мая

  • Родился Владимир Константинович Войцеховский, глава Мильковского муниципального района Камчатского края (1955 г.).
  • В 1918 году в Камчатской области были организованы первые советы депутатов.

19 мая

  • День корабля – краснознаменного пограничного сторожевого корабля (КПСКР) «Дзержинский» (1985 г.).
  • В 1894 году в Петропавловске было открыто городское училище. В 1922 году училище было переименовано в Петропавловскую советскую школу 2-й ступени, ныне – средняя школа № 4.

20 мая

  • В 1977 году в Петропавловске был образован совхоз декоративных культур, занимавшийся озеленением города. В настоящее время он входит в структуру МУП «Спецдорремстрой».
  • День образования ГУП «Камчатфармация» (1991 г.).
камчатский календарь
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