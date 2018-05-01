Камчатка празднует ПОБЕДУ

8 мая в Парке Победы прошел митинг и торжественное возложение цветов в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Возложение цветов состоялось и на берегу Култучного озера, у памятника военному губернатору Камчатки В.С. Завойко.

9 мая в 10.00 в районе автобусной остановки у Камчатского театра драмы и комедии откроется тематическая выставка «Техника Победы». Здесь горожане и гости краевой столицы смогут увидеть автомобили и оружие 40–50-х годов прошлого века.

Праздничный парад войск Петропавловск-Камчатского гарнизона начнется на площади имени В.И. Ленина в 12.00. Колонны личного состава парадных расчетов и военной техники проследуют от ул. Ленинской до Озерновской косы.

В 14.00 стартует всероссийская памятная акция «Бессмертный полк». Жители краевой столицы с портретами родных, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, пройдут по главной улице Петропавловска-Камчатского. Построение участников памятной колонны начнется в 13.00 в районе Аллеи Флота.

В 15.00 начнется легкоатлетический пробег «Эстафета Мира». В нем примут участие школьники, военнослужащие, представители трудовых коллективов, всего более 60 команд.

Трансляция парада и памятной акции «Бессмертный полк» пройдет на большом экране, установленном на главной площади Петропавловска-Камчатского.

В этом году в центре краевой столицы будет организована работа 6 полевых кухонь. Концертная программа начнется в 13.00 на трех сценических площадках: на главной сцене у памятника В.И. Ленину, на площадке перед Камчатским театром драмы и комедии, на территории перед стелой «Город воинской славы».

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, также пройдут во всех муниципальных районах края.

Вечерний концерт на главной площади Петропавловска, запланированный на 20.30, завершится в 22.00 праздничным салютом.

9 мая с 7.00 до 23.00 движение в центре Петропавловска-Камчатского перекроют для всех видов транспорта. Автобусы будут курсировать в объезд центральной части города, по улице Советской. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям.





Торжественный приём в честь годовщины Великой Победы

В Камчатском театре драмы и комедии состоялся торжественный прием губернатора края, посвященный 73-й годовщине Великой Победы.

Почетными гостями праздничного вечера стали ветераны Великой Отечественной войны. В зале также присутствовали военнослужащие, представители общественных организаций и творческих объединений, предприятий Камчатки.

При входе в драмтеатр гостей встречали курсанты КамчатГТУ. В фойе музыку военных лет исполнял оркестр войск и сил на Северо-Востоке России.

Поздравление ветеранов началось с видеообращений главы региона Владимира Илюхина и депутата Государственной Думы Ирины Яровой. Со сцены присутствовавших также поздравил первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Андрей Копылов.

После окончания официальной части гости вечера смогли увидеть постановку, состоявшую из семи картин, каждая из которых показывала отрывок Великой Отечественной войны. В творческой части вечера приняли участие народный казачий ансамбль «Русь».