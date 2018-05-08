Наши крепкие, счастливые, золотые семьи!

В преддверии Международного дня семьи вручены награды победителям конкурса «Семья Камчатки – 2018». Торжественная церемония прошла в концертном зале филармонии.

Конкурс «Семья Камчатки» правительство края проводит ежегодно в преддверии Международного дня семьи, который отмечается 15 мая. В этом году в состязании приняли участие 60 семей. Они соревновались в номинациях «Крепкая семья – счастливое детство», «Многодетная семья», «Трудовая династия», «Сельская семья», «Золотая семья». Победителей поздравил заместитель председателя правительства края Владимир Пригорнев.

В номинации «Крепкая семья – счастливое детство» первое место заняли Савкины из Вилючинска. Среди многодетных семей победили Клиндуховы из Усть-Большерецкого района. Среди «Трудовых династий» лучшими в этом году признали Дорохиных из Усть-Камчатского района. Лучшей «Сельской семьей» стали Сосонные из Елизовского района. Титул «Золотая семья» присудили семье Глухих из Вилючинска. Помимо дипломов все участники конкурса получили денежные сертификаты.

«Вопросам семьи, материнства и детства в крае уделяется большое внимание: мы оказываем помощь многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми-инвалидами. Сформирована сеть учреждений, которые оказывают необходимую поддержку семьям с детьми. Особые слова благодарности и признательности – многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются приемные дети», – поблагодарил участников мероприятия Владимир Пригорнев.

Конкурс проводится в одиннадцатый раз министерством социального развития и труда края в рамках программы «Семья и дети Камчатки».

«Очень сложно было жюри отбирать лучших из лучших, а потому победителей и призеров в каждой номинации очень много. В Камчатском крае насчитывается более 45 тысяч семей с несовершеннолетними детьми. Хотелось бы поздравить и их, и тех, чьи дети уже выросли. Пожелать взаимопонимания и сплочения, которое они проявили», – сказала министр социального развития и труда края Инесса Койрович.

Также участников конкурса поздравили депутат Законодательного Собрания края Татьяна Ткаченко, уполномоченный по правам ребенка в крае Виктор Тюменцев, председатель попечительского совета КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» – управляющая камчатским филиалом «ВТБ 24» Галина Зубарь.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края